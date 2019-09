Nicolae Robu are un nou vis, programul ”Timişoara Verde”. Are și un desen, cu un nou parc în Freidorf

Nicolae Robu are un nou vis, programul ”Timişoara Verde”. Are și un...

”Timişoara Verde” se numeşte noul vis al primarului, el vrea să umple Timişoara de parcuri şi spaţii verzi. Iar acest începe cu o nouă promisiune, un parc de mari dimensiuni în Freidorf, unde oamenii să facă fitness şi să se plimbe pe jos şi cu bicicleta, iar câinii să zburde liniştiţi într-o canisită şi să fugă pe o pistă specială.

Nicolae Robu a descopeit un teren de patru hectare pe strada Nicolae Andreescu din Timişoara unde doreşte să amenajeze un nou parc, unul special, fără flori, dar cu mulţi pomi.

„Am o veste excelentă, am ajuns să văd pe hârtie şi, ulterior, la faţa locului, locaţia pentru un nou parc al Timişoarei. Acesta se va face pe patru hectare, pe strada Nicolae Andreescu, 107 – 109, în vecinătatea STPT. Acolo va trebui realizată o asanare şi o amenajare a terenului. Proiectul de amenajare are prevăzut un teren sportiv trivalent, de fotbal, baschet, handbal, terenuri de tenis, locuri de joacă, o fântână, o canisită care va avea în jurul ei o pistă unde se pot plimba câinii. Vor fi alei de promenadă şi piste de biciclete. Vor fi aparate de fitness în aer liber. De asemenea, e prevăzut un labirint vegetal. Nu va fi parc cu flori ci unul cu copaci şi arbuşti. Mai sunt prevăzute şi numeroase foişoare. Anul acesta intrăm la asanare, până în 2020 va fi gata. Amenajarea se poate face rapid nu necesită eforturi fantastice, vor fi doar două luni de muncă, am eu grijă să fie aşa! Acesta va fi startul pentru Timişoara Verde. O să vedeţi, e puţin faţă de ce vă voi spune în curând, faţă de ce vom face în ceea ce priveşte parcurile. Veţi vedea ce transformări radicale vor fi în oraş. Trebuie să întreţinem ce am luat de la înaintaşi”, a declarat, cu mândrie, Nicolae Robu.

