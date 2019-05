Nicolae Robu – baie de mulţime la piaţa volantă din zona Soarelui. Promisiuni, dar și certuri cu ”perturbatorii”

Sâmbătă 11 mai, primarul Nicolae Robu a făcut baie de mulţime în piaţa volantă din zona Soarelui, însoţit de angajaţi ai primăriei care filmau şi luau notiţe, de consilieri liberali, de city-managerul urbei şi de şeful Pieţelor, Ionuţ Nasleu.

Oamenii i s-au plâns de câteva lucruri “locale”: o amenajare pe lângă policlinica privată a unei doamne, despre curăţenia de primăvară şi ridicarea gunoaielor de pe rampele clandestine, i s-a cerut de către unii cetăţeni continuarea demolării garajelor din zonă, despre maşinile parcate pe spaţiile verzi, etc, iar aceştia au primit răspunsurile deja făcute publice de edil de mai mult timp.

“Nu se mai fac campaniile acestea de curăţenie pentru că s-a schimbat sistemul, gunoiul casnic este gestionat de ADID care are contract cu Retim, iar politica lor este în acord cu ceea ce se face în ţările cu înalt grad de civilizaţie. Când cineva doreşte să i se ridice reziduuri mai mari, să dea telefon şi contra-cost vine firma şi ridică. Asta nu e în jurisdicţia primăriei. Eu le-am cerut să mai facă până ne obişnuim cu noul sistem. (…). O să-i mai atenţionez (pe cei de la Retim, n.r.) să nu ciubucărească. (…). Centura este în lucru, acum se fac exproprierile şi în câteva săptămâni vor începe lucrările la tronsonul de legătură între drumul Lugojului şi Şagului- Stamora-Moraviţa. Lucrările vor dura vreo 2 ani. Nu sunt litigii, merge repede procesul de expropriere şi s-au mai făcut actualizări la proiect, pentru că era foarte vechi. Am demolat deja peste 1000 de garaje. Femeia a cerut demolarea garajelor în continuare. În acest an nu va mai fi niciun garaj în zona Soarelui. Am găsit în garaje inclusiv cloşcă la clocit, pe ouă”, le-a spus Nicolae Robu.

Au fost şi surprize care au ieşit din scenariu: un cetăţean i-a imputat lui Nicolae Robu că de 20 de ani face promisiuni şi nu face nimic.

“Eu, de 20 de ani? Ne bruiaţi, eu sunt de 6 ani primar, nu de 20 de ani, vă rog să vă plimbaţi”, i-a retezat-o edilul. (…). Terenul de la fostul Abator este privat şi acum este un proiect foarte frumos şi va demara în curând amenajarea lui de către proprietarul privat, nu de primărie. Se pare că e bine în oraşul nostru, dacă sunt atât de puţine probleme. Mai e probabil câte un plătitor care a dat un ciubuc să vină să perturbe această întâlnire, care vorbea despre nu ştiu ce se întâmpla acum 20 de ani. Ce treabă aveam eu cu ceea ce era în Timişoara acum 20 de ani? Eram un simplu cetăţean, dar a încercat să perturbe adunarea ştiind că poate va fi filmat şi va apărea el ca persoană importantă a acestei întâlniri pe care am vrut să o am cu cetăţenii. Vă mulţumesc celor care aţi fost prezenţi la discuţie. Noi preluăm sesizările dv şi intervenim cât putem de prompt să le rezolvăm, dar nu toate pot fi rezolvate peste noapte. În Timişoara s-au strâns o mulţime de probleme, lucruri în neregulă adunate în vreo jumătate de secol în care nu s-a mai făcut dezvoltarea oraşului, totul a fost în amorţeală, niciun pod nou peste Bega, niciun pasaj, niciun spital, nicio şcoală, nicio instituţie culturală etc. A trebuit să începem în forţă modernizarea oraşului, cu investiţii care în timpul lucrărilor au creat mari perturbări, dar cred că acum toată lumea este mulţumită de cum se circulă în complexul studenţesc în zona Michelangelo, între sud-nord pe Popa Şapcă şi Jiul, de lărgirea atâtor străzi pe care am făcut-o şi continuăm pe aceeaşi linie. Avem în construcţie o nouă clădire de 8 etaje la Spitalul de copii şi o finalizăm în acest an, vom construi o nouă maternitate, cea mai modernă din România, un nou corp de clădire la Spitalul Municipal, un buncăr pentru tratamente cu aparatură modernă iradiantă etc. Oraşul se dezvoltă şi se modernizează în forţă. Ţinem lucrurile sub control”, a detaliat Nicolae Robu.

Primarul le-a cerut cetăţenilor/comercianţilor din piaţa volantă ca dacă observă câte un bişniţar care se strecoară printre ei, să anunţe imediat primăria, care se va ocupa mai departe de chestiune.

“Azi, aici eu l-am suspectat pe unul şi am dat imediat dispoziţie să fie verificat. Marfa lui atrage atenţia că nu este de grădină, ca a celorlalţi şi nu avem nevoie de aşa ceva aici. Aici sunt produse autentice de gospodărie ţărănească. La mine există oricând deschidere. (…). Aveţi mere … se simte mirosul, să aveţi grijă de aceste soiuri să nu se piardă”, a remarcat edilul, care a cumpărat (prin aghiotanţi) câteva kilograme de fructe proaspete.

