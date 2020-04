Nicolae Robu critică acordul ministrului de interne Marcel Vela cu Patriarhia Română. După ce a auzit opinia șefului Klaus Iohannis

Deşi insistă că nu avea ce să se bage în această problemă, Nicolae Robu spune că era absolut sigur că varianta iniţială a acordului anunţat de ministrul de Interne, Marcel Vela, şi Patriarhia Română nu va „ţine”. Mai mult, el spune că era sigur că aşa va fi, că putea paria că nu va funcţiona acea variantă.

El a recunoscut că e prea mic, un PNL-ist la nivel local, care nu putea avea absolut nicio influenţă asupra unei decizii. Cu toate aceste nu se sfiește să copieze opinia președintelui Klaus Iohannis, la fel ca un soldat liberal ascultător.

„Consider că prim variantă a acordului cu Patriarhia a fost greşită, consider că varianta a doua este una rezonabilă, care nu crează pericole şi cred că trebuie să depăşim momentul. Nu am vrut să mă amestec, pentriu că, evident, eu nu puteam decide nimic la nivel local, eu trebuia să mă conformez deciziilor de la nivel naţional, am aşteptat ca lucrurile să se aşeze. Vă spun sincer, aş fi putut pune pariu că nu va rămâne aşa, puneam pariu cu oricine. Ştiam că nu poate rămâne aşa, pentru că ne-am fi expuneam extraordinar de mult şi în mod nejustificat. Putem să ne abţinem, putem să avem un gust amar că nu putem petrece paştele aşa cum am fi vrut, dar trebuie să ne protejăm.

Comentarii

comentarii