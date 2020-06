Nicolae Robu critică performanțele Aeroportului Timișoara, cauzate chiar de contra-performațelor sale ca primar

Vineri, 26 iunie, Alfred Simonis, președintele PSD Timiș și liderul deputaților social-democrați, a spus că Aeroportul Internațional Timișoara e pe punctul de a intra în posesia baronilor liberali din Arad și Caraș-Severin, după ce Nicolae Robu, liderul PNL Timiș, nu are destulă influență în procesul decizional de la centru al partidului său. Acum, în conferința de presă din 30 iunie, la insistențele jurnaliștilor, primarul Timișoarei i-a dat, indirect, replică social-democratului. Până în acest moment, în consiliul de administrație al aeroportului au fost aduși noi membri, liberali, „oameni de casă” ai filialelor județene de Caraș-Severin și Arad, Simonis fiind îngrijorat că se pregătește și numirea unui nou manager, pe aceeași filieră, în locul lui Dan Idolu.

„Despre Aeroportul Timișoara nu vreau să comentez. Mă interesează foarte mult, deși nu e al nostru, e al statului. Am făcut diligențe pentru a-l transfera aici la Consiliul Local, la Consiliul Județean. Nu s-au realizat (…) Suntem foarte nemulțumiți de stadiul actual. Nu vreau să vorbesc despre persoane responsabile, alții trebuie să facă analize. Eu, ca simplu cetățean, pot să fac o comparație, cum este aeroportul din Timișoara față de cel de Cluj, de exemplu, și cum erau acum zece ani. Eram pe locul 2, acum am impresia că suntem pe 4. Aeroportul din Cluj este net detașat de noi, am impresia că și aeroportul din Iași ne-a luat-o și el înainte. Ne trebuie o «abordare în forță» pentru a se recupera rămânerile în urmă”, a spus Robu.

Cum parlamentarii PSD de Timiș au venit cu un proiect concret de trecere a Aeroportului de la Ministerul Transporturilor la autoritățile județene (55%) și locale (25%), Robu spune că parlamentarii PNL de Timiș, la rândul lor, vor susține această propunere. Totuși, acesta a mai adăugat: „Problema e mai complexă, am mai susținut același lucru și nu s-a transferat. Este un obiectiv de interes militar și de importanță pentru NATO, în speță. Decizia, nu e una chiar așa de simplă, după voia noastră”.

Până atunci, Robu spune că are încredere în colegii care vor lua decizii în privința aeroportului: „Cei care iau deciziile, și răspund pentru ele. Nu sunt parte la decizie, nu am de ce să nu am încredere. Dacă nici atunci lucrurile nu merg bine, voi lua atitudine. Momentan, nu am de ce, sunt colegi pe care îi apreciez”. Ulterior, întrebat de jurnaliști despre cine ar trebui să intervină la aeroport, acesta a adăugat: „Cine trebuie să intervină în forță? Cine are tutela: momentan, Ministerul Transportului, mai apoi, dacă va fi cazul, autoritățile locale și județene… pentru recuperarea rămânerilor în urmă”.

Primarul chiar nu și-a dat seama de gafa făcută în mod repetat. ”Rămânerea în urmă” a aeroportului este o consecință directă nu a acțiunilor conducerii acestuia și a modului în care Robu nu a reușit să dezvolte Timișoara în ultimii ani. Nu aeroportul din Cluj ne-a luat-o în față, ci chiar orașul. Timișoara a devenit mai puțin atractivă pentru turism, inclusiv cel de afaceri, de aici și scăderea numărului de zboruri. O spun datele statistice. Cu sume infime investite de primărie în promovarea viitoarei capitale culturale, cu obiectivele turistice lăsate în paragină, cu străzi pline de gunoaie, cu zero fonduri europene destinate direct turismului, Primăria Timișoara este cea care duce orașul în jos.

Comentarii

comentarii