Nicolae Robu: ”Dacă până acum am lăsat Asociația Capitală Culturală să se manifeste ca reprezentant al comunității, nu se va mai întâmpla la fel in continuare”

Întrebat de jurnaliști ce atitudine va avea în întâlnirea board-ului Asociației Timișoara Capitală Cultural Europeană 2021, primarul Nicolae Robu a explicat că încă nu au fost luate decizii de către Comisia Europeană, în momentul de față fiind vorba doar de presupuse ipoteze.

„Au fost diverse obiecții și din partea orașelor care trebuiau să fie edificate, sunt contracte semnate. Ni s-a cerut să fim cât se poate de sensibili și să agreăm o amânare a titlului nostru. S-a insistat, nimeni nu ne-a impus, dar s-a argumentat, mai ales, că cel mai bine ar fi să se amâne până în 2023, când este un loc liber lăsat de un oraș din Marea Britanie. În 2023 vor fi Capitale Culturale un oraș din Grecia și unul din Ungaria, se spune că s-ar potrivi să intre și Timișoara”

Acesta a spus că este de altă părere: „Mie nu mi se pare. Eu aș vrea să se amâne pentru 2022, de la 1 ianuarie, fără decalare de câteva luni. M-am consultat și cu ministrul Culturii, trebuie să fie o agreare de la nivelul Ministerului Culturii. Nu se poate nimic fără guvern. (…) Cel mai bine este să lăsăm să decidă fie pentru 2022 sau 2023, dar noi suntem pregătiți și pentru 2021!.

Chiar dacă lucrurile nu merg bine la asociație, sper ca mâine (9 iunie – n.r.) să luăm decizii care să pună lucrurile pe făgașul lor normal. Dacă până acum am lăsat Asociația să se manifeste ca reprezentant al comunității, nu se va mai întâmpla la fel in continuare, pentru că am constatat foarte multe lucruri negative. Când punem în balanță, concluzia mea este că plusurile cu care am venit neieșind eu în față sunt mai puține decât minusurile care au apărut în timp. Am convingerea în continuare ca Asociația va fi împroșcată cu noroi, cu ținta finală va fi primarul, de fapt, dar vom tine lucrurile sub control. Eu nu pot să semnez pentru sumele uriașe care se duc spre programul cultural și să nu am încredere că se întâmplă lucrurile cum trebuie.”.

„Chiar dacă «hater»-ii vor împroșca cu noroi, pot să trimită scrisori pe unde vor. La adresa mea s-au trimis tot felul de scrisori, dar acolo sunt oameni cu scaun la cap, care pricep cum stă situația. Se va întâmpla ca asociația să fie împroșcată cu noroi, cu țintă finală, primăria”, a explicat Robu.

Robu a mai spus că implicarea sa în asociație i se pare justificată, din moment ce primăria oferă cel mai mare sprijin financiar. „Eu nu pot, din postura de coordonator de credite, să dau sumele imense care se duc și să nu am încredere că se întâmplă cu banii ceea ce trebuie. (…) O să vedeți, eu niciodată nu am inclus investițiile din infrastructură, dar dacă o facem, primăria dă 97%. Toți ceilalți parteneri strâng, împreună, probabil 3%”, spune edilul.

