Nicolae Robu, după condamnările din dosarul Poli: “Mi se pare total incorect să mi se pună mie în cârcă prejudiciul pe care trebuie să-l plătească”

Primarul Nicolae Robu s-a arătat total dezamăgit de declaraţiile predecesorului său, Gheorghe Ciuhandu, care trebuie să plătească în solidar cu alţi trei condamnaţi în dosarul finanţării Clubului de fotbal Poli, când acesta era condus de Marian Iancu, suma de 27 de milioane de lei noi.

Ciuhandu susţinea în declaraţia dată unui jurnalist, după pronunţare, că se consideră în continuare nevinovat şi că nu există o hotărâre de CL care să ceară constituirea primăriei ca parte civilă în dosar, pentru recuperarea prejudiciului. Nicolae Robu a explicat cum stă problema, inclusiv sub aspectul unei eventuale responsabilităţi a sale, într-o astfel de situaţie, în care există avizul juriştilor, dar asocierea PMT cu un partener va fi considerată ilegală şi condamnabilă penal.

“Nu cunosc toate aspectele. Nu cred că pentru simpla semnare a contractului de asociere s-au dat aceste pedepse. Eu am înţeles că derularea s-a produs în regulă, deconturile. Nu vreau să comentez pentru că nu ştiu cum stau lucrurile. Am discutat în multe rânduri subiectul acesta, de principiu. Executivul primăriei, în general, după ce se adoptă HCL, are obligaţia să o pună în practică altfel se numeşte infracţiune. Dacă hotărârea este ilegală, nu este normal să fie traşi la răspundere cei care au obligaţia să o pună în practică.

Aici vorbim despre chestiuni de sistem. Nu ştiu ce s-a întâmplat în cazul acesta”, a spus Nicolae Robu, în conferinţa de presă a primăriei.

Legat de recuperarea prejudiciului, primarul a detaliat: “Mă dezamăgeşte din nou (Ciuhandu, n.r.). El a fost în sala de judecată când eu am fost chemat ca martor şi am discutat foarte clar cum stau lucrurile, avut o inclusiv intervenţie în termenii aceştia. Intervenţie care implicit, nu ţintit pe el, eu zic că am fost în apărarea sa. (…). Am spus acolo lucruri care ţin de bun simţ şi de dreptate şi am spus ce am făcut eu la acea vreme. DNA a transmis o adresă către PMT prin care a cerut ca PMT să se pronunţe dacă se constituie sau nu în parte civilă pentru recuperarea prejudiciului. Eu am cerut CL să se pronunţe. CLT a refuzat. Mie mi s-a părut că nu putem sta indiferenţi la o asemenea speţă. Şi atunci răspunsul pe care l-am dat a fost, zic eu, de bun simţ şi logic. PMT se va constitui în parte civilă în măsura în care acel prejudiciu va fi stabilit de o instanţă de judecată şi la nivelul la care va fi stabilit. (…). În astfel de speţe rămâne valabil ceea ce face obiectul unei sentinţe definitive şi irevocabile. Eu discut principii. Nu e normal ca dacă instanţa decide că s-a produs un prejudiciu, acela să fie recuperat? Eu nu am spus că cei cercetaţi au produs un prejudiciu. Dacă aş fi făcut aşa ceva, ar fi fost un abuz din partea mea, dar eu nu i-am incriminat cu nimic. Mi se pare total incorect să mi se pună mie în cârcă vreo vină vizavi de pedepsele pe care le-au primit. Omeneşte, îmi pare rău de ei de toţi. Nu cred că au făcut cu rea credinţă ceva, Nu ştiu şi nici nu vreau să discut despre asta. Nu am avut vreo ştiinţă la vremea respectivă că s-ar fi acţionat cu rea credinţă. Există o sentinţă definitivă, nu discut”, a detaliat primarul Nicolae Robu.

De asemenea, primarul nu a exclus ca funcţionarii publici implicaţi în dosar dar care au fost achitaţi de instanţă, să dorească să revină în PMT. “Cei achitaţi din PMT au dreptul legal de a se întoarce. Probabil că tot prin instanţă ei pot cere despăgubiri. Nu ştiu. Legile ar trebui să fie mai bune în ţara asta. În mod categoric avem în ţară oameni corupţi, care au înclinaţia spre hoţii, prin educaţia pe care şi-au făcut-o, iar aceştia trebuie să fie aspru pedepsiţi. (…). Dar sunt şi foarte mulţi care ajung să fie cercetaţi sau şi pedepsiţi datorită unei legislaţii cu lacune sau unor legi interpretabile. Procurorul îşi face datoria”, a încheiat Nicolae Robu.

