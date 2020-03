Nicolae Robu evită Bucureştiul: nu a fost la discuţii cu liderii partidului care ar putea fi virusaţi cu COVOG-19 și nu trebuie să comenteze decizia ciudată a lui Cîţu

Administrarea oraşului Timişoara, mai ales pe vreme de criză epidemiologică, e preocuparea principală a lui Nicolae Robu. În plus, el nu e conectat la ce se întâmplă în politica bucureşteană, aceasta este motivarea lui Nicolae Robu, atunci când a decis să spună „no comment” referitor la decizia lui Florin Cîţu de a renunţa la posibilitatea de a deveni prim ministru pe vreme de restrişte.

Robu evită Bucureştiul, e un fapt cunoscut, iar o asemenea decizie i-a fost benefică în aceste ultimele zile. O dată pentru că nu s-a dus la discuţii cu liderii partidului care ar putea fi virusaţi cu corona de la un alt coleg, iar a doua oară pentru a avut motiv să se „fofileze” atunci când a trebuit să comenteze decizia ciudată a lui Cîţu.

„Nu pot să comentez eu decizia lui Cîţu, sunt convins că atunci când a luat decizia a avut toate argumentele, a vorbit cu preşedintele partidului, cu şeful partidului, Ludovic Orban, cu alţi colegi, am încredere în ei. Nu ştiu cât va afecta partdiul această decizie. Depinde ce se va întâmpla în continuare, noi trebuie să funcţionăm cu un guvern care are suport în parlament. E simplu să facem demagogie, dar dacă nu există susţinere politică, nu putem funcţiona. Să îşi îndeplinească misiunea. Eu nu sunt angrenat în politica naţională, sunt preocupat despre soarta oraşului. Efectiv nu am informaţii direct, din miezul sursei, îmi văd de viaţă ca şi primar”, a declarat Robu.

