Nicolae Robu, foc şi pară pe şefa Serviciului Resurse Umane: “Mi-a afectat imaginea”

Primarul Nicolae Robu e foc şi pară pe şefa Serviciului Resurse Umane, după scandalul privind angajarea ilegală a unui rezident pe un post de medic şcolar, ceea ce, spune edilul, i-a afectat imaginea.

Edilul a anunţat marţi că prima măsură pe care vrea să o ia este desfacerea contractului de muncă al medicului arab angajat ilegal, dar nu poate deocamdată, deoarece acesta este mereu în concedii medicale, iar legea interzice desfacerea contractului de muncă în perioada în care persoana se află în concediu medical.

Primăria îi va cere medicului şcolar să restituie banii încasaţi nelegal.

Pentru situaţia creată, primarul arată cu degetul spre şefa Serviciului de Resurse Umane al Primăriei, Rodica Aurelian, al cărei nume a mai apărut in situaţii care au pus instituţia într-o lumină mai puţin plăcută.

“Eu am spus că nu este normal ca o instituţie de control să vină, spre exemplu, şi să pretindă că trebuie să evalueze lucrările la un concurs. Există o legislaţie a concursului, posibilităţi de constatare. Instanţa ne spune că interpretarea corectă a legii este cea dată de Curtea de Conturi, şi anume că un medic în serviciul de medicină şcolară trebuie să aibă aceleaşi documente profesionale ca şi un medic de familie. Eu i-am cerut şefei Serviciului Resurse Umane în scris să-şi asume răspunderea dacă susţine că un medic de medicină şcolară este altceva şi că nu intră sub incidenţa legislaţiei privind medicii de familie. După bunul simţ, eu de la început am considerat că normal ar fi fost să se aplice aceleaşi cerinţe ca şi pentru medicul de familie. Ea spunea că el nu are de făcut ce face un medic de familie. Persoana a fost chemată din dispoziţia mea pentru a i se pune în vedere să plece. Este mereu în concediu în ultima vreme şi va trebui să ajungem în instanţă pentru a putea scăpa de el, pentru că nu poţi să-i desfaci contractul de muncă în timp ce este în concediu. Mergem în instanţă şi îi cerem să dea înapoi banii pe care i-a primit”, a spus Nicolae Robu.

Cât despre Rodica Aurelian, primarul susţine că i-a atras atenţia asupra incorectitudinii în acest caz, dar nu a fost sancţionată până acum, întrucât, spune edilul, legea din România nu îi dă drept primarului să aplice direct sancţiuni, ci doar comisia de disciplină este abilitată.

“Eu am avertizat-o verbal (pe Rodica Aurelian, n.r.) că nu intră în prerogativele primarului să o sancţionez. Doar o comisie de disciplină poate stabili măsurile, nu primarul poate da sancţiuni în România. Aşa este legea în România. Primarul poate să răspundă de foarte multe, dar când e vorba de prerogative nu are atâtea cât ar trebui să aibă. Nu este cercetată disciplinar la ora actuală, eu am avertizat-o informal, atât cât îmi permit prerogativele”, a menţionat edilul.

Nicolae Robu a declarat că în orice caz Rodica Aurelian a adus prejudicii de imagine primăriei prin respectiva angajare.

“A făcut foarte mult rău instituţiei ca imagine angajarea acelei persoane fără respectarea cerinţelor de bun simţ. Nu am spus că am luat vreo decizie, am spus că nu am luat încă nicio decizie în ceea ce o priveşte, aşteptaţi şi o să vedeţi. Deocamdată, atât am făcut, am muştruluit-o între patru ochi şi într-un cadru mai larg, pentru că greşelile pe care le-a făcut m-au pus pe mine într-o situaţie neplăcută şi chiar nu am eu nicio vină”, a detaliat Nicolae Robu.

