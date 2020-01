Nicolae Robu le-a scris primarilor PNL din Timiș: ”Este limpede că cineva dorește îndepărtarea mea din funcția de Primar al Timișoarei”

Actualul primar al Timişoarei, Nicolae Robu, nu concepe să rateze candidatura pentru un nou mandat de edil-şef, chiar dacă partidul nu îl va mai susţine din cauza acuzaţiilor aduse de DNA în cazul caselor naţionalizate. Plec din PNL, dacă trebuie, şi vedem ce va vrea publicul, spune Robu, într-o scrisoare adresată primarilor liberali timişeni. El spune că se doreşte eliminiarea sa din cursă, „conspiraţia” vizând susţinerea unui candidat unic al PNL şi USR, probabil referindu-se la Dominic Samuel Fritz.

În scrisoarea pe care ar fi trimis-o primarilor liberali din Timiş, conform stiripesurse.ro, Robu spune că nu renunţă la candidatura sa.

„Este limpede că cineva dorește îndepărtarea mea din funcția de Primar al Timișoarei, prin împiedicarea unei noi candidaturi! PSD a încercat să mă înlăture încă de la începutul primului meu mandat -de fapt, a încercat mai întâi să mă împiedice să fiu candidat!-; vă amintiți perioada în care aveam proces cu ANI și “aliatii” de-atunci îmi cântau prohodul, în timp ce puneau presiune pe justiție. Ei bine, am câștigat atunci! Ei, la fel de bine, eu voi face tot ce-mi stă în putință să câștig și acum, pt că eu nu mă las călcat în picioare de nimeni, am fost mereu și voi fi mereu un luptător! Sunt copil de țărani, tot ce-am făcut în viață am făcut pe picioarele mele, pe capul meu, muncind cinstit, enorm, dar și luptând din greu, adesea, pt că se pare că așa mi-a fost dat, să fie nevoie să și lupt pt a-mi împlini năzuințele!”, spune Robu în epistola trimisă colegilor săi de administraţie liberală.

În plus, Nicolae Robu insistă din nou că el, de fapt, nu e acuzat de corupţie, deşi documentele DNA sunt destul de clare în acest sens. Dacă totuşi se va ţine cont de astfel de acuzaţii, spune Robu, el renunţă la calitatea de membru PNL şi merge mai departe, dar nu şi la calitatea de candidat pentru postul de primar, pe care-l va ataca din postura de independent.

„Nu știu ce va face PNL. Toți cei care au avut probleme până acum -și mă refer aici la cei dovediți în final nevinovați, inclusiv Președintele PNL Ludovic Orban, ex-Președintele Vasile Blaga, Primarii de Brașov și Tg Mureș-, au fost acuzați că au comis acte care le-ar fi adus lor câștiguri necuvenite. Pe mine nu mă acuza nimeni de așa ceva, nu mă acuză nimeni de corupție. Dar dacă PNL va decide că nu pot candida în numele PNL, eu voi părăsi partidul, cu mare durere în suflet -dar dragoste cu de-a silă nu se poate, după cum bine se știe- și voi candida independent și asta indiferent pe cine va desemna PNL candidat sau PNL+USR+PLUS, cum se vorbește. Și vom vedea ce-o ieși!”, mai subliniază Robu.

