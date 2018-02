Nicolae Robu, primarul trubadur, a lansat ”Dedicație hater-ilor mei” – Video

”Eu sunt spiritul adâncurilor, trăiesc în altă lume decât voi”

După succesul de acum câteva zile, când a apărut și pe posturile naționale de televiziune, primarul Nicolae Robu a postat pe facebook un alt ”hit”. Intitulat ”Dedicație hater-ilor mei”, creația ”artistică” este dedicată grupurilor de interese care, spune Robu, au lansat o ”campanie virulentă” la adresa sa.

”În ultima vreme, mai precis, de vreo două-trei săptămâni, asist la o nouă campanie extrem de virulentă la adresa mea. Aceiași hater-i dintotdeauna, unii plătiți de grupurile de interese care nu-și pot face jocurile cu un om cinstit și corect ca mine, alții adversari politici, alții frustrați din diverse motive, etc., etc., au fost și încă sunt mobilizați la maxim! Cineva spunea: “Dacă te oprești să dai cu pietre în fiecare câine care latră la tine, n-ajungi niciodată la destinație!”. Eu nu mă opresc și nu m-am oprit niciodată! Și, astfel, am ajuns la multe, multe “destinații”, pe care, de-a lungul timpului, mi le-am fixat. Nu m-am oprit, însă, din mers, “am mai dat”, recunosc, ba cu o vorbă, ba cu o… melodie etc.! Ei bine, dau, acum, din nou! De data asta, cu o altă compoziție proprie a mea, intitulată “Spiritul adâncurilor”, pe excepționalele versuri de Nicolae Labiș”, a scris primarul Nicolae Robu.

