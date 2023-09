Nicolae Robu rupe tot în lupta pentru scaunul de primar al Timișoarei, în sondajele liberale. Nica îl vede candidat sigur, cu șanse imense

Nicolae Robu, fostul primar bătut la scor de Dominic Fritz la ultimele alegeri locale, e cel mai tare candidat liberal în sondajele făcute de PNL pentru a vedea cine ar urma să reprezinte partidul în lupta pentru scaunul de primar al Timișoarei, chiar la scor mare, spune Alin Nica, actualul președinte al PNL Timiș. Iar Robu ar câștiga primăria la pas, în timp ce șefia CJT va reveni tot lui Nica, mai spune șeful filialei liberalilor.

Cam asta spun sondajele realizate de partidul amintit, care îl pun pe Robu, singurul candidat liberal văzut de sondajul propriu cu șanse la primărie, la o distanță uluitoare de ”actualul”, Dominic Fritz. Singura șansă a acestuia să revină în frunte e să devină un manager perfect al orașului, ceea ce e imposibil, mai spune Nica.

”Vedem asta din sondajul de opinie. Au fost trei sondaje de opinie începând cu februarie 2022. Ultimul, cel mai recent, a fost în iunie-iulie anul acesta, iar lucrurile sunt constante și defavorabile pentru actuala administrație. Evident, mai este un an până la alegeri, într-un an se poate întâmpla multe. Se poate da peste cap Dominic Fritz, ca din Cenușăreasa administrației publice românești să devină cel mai mare expert în management administrativ. Dar e o utopie (…) Or, timișorenii sunt convins că vor alege mult mai mai inteligent și mult mai aplicat. Și nu la furie, cum a făcut-o în 2020, și ținând cont de comparația între rezultatele administrative de dinainte de 2020 ale fostei administrației și ceea ce s-a întâmplat în perioada scurtă de la alegerile locale precedente”, a declarat Nica.

Victoria la Primăria Timișoara e una sigură, garantează liderul PNL Timiș, iar filiala va fi cea mai tare din țară și va da mesaje puternice, cu influență.

”Da, cred că PNL va câștiga Primăria Timișoara, va câștiga Consiliul Județean și majoritatea primăriilor din județ, va deveni una dintre cele mai puternice filiale în rândul Partidului Național Liberal. Iar de la Timișoara se vor da mesaje puternice în spațiul public, la fel cum am încercat să o fac și până acum, chiar dacă uneori în contradicție cu cu mesajele care ne vin de la București, dar avem și vom avea, termina să susținem și trebuie să o facem interesele localităților și ale județului pe care le reprezentăm”, conform lui Nica.

Sondajul intern al PNL e secret, dar liderul filialei a prezentat câteva din date. Desigur, Robu e în fruntea ”analizei”. Alți reprezentanți liberali, posibili candidați la post nu prea au contat la voturile primite, conform șefului de filială. El mai subliniază că minuni se mai pot întâmpla și Robu să fie înlocuit, pe ultima sută de metri, de un ”Mesia” liberal care să apară ca un făt frumos, brusc, să să-l detroneze.

”Evident că l-am sondat și pe Nicolae Robu și acum pot să vă dezvălui, fără excepție, că a fost pe primul loc detașat față de locul doi (…) Nu știu cu cât, de la mai mult de dublu până la, cum să zic, mai mult de dublu însemna peste 20%, între 25 și 18% au fost în toate sondajele asta diferența, deci cu atât mai mult. Am inclus, evident, în sondajele de opinie și alți liberali, dar procentele colegilor n-au fost de natură să reprezinte o variantă viabilă, cel puțin până acum. Noi vom mai face sondaje și în toamna acestui an, pentru că decizia finală pentru stabilirea candidatului se va lua undeva la începutul anului viitor. există poate o șansă ca cineva din PNL, altcineva decât dl. Robu, să crească fantastic în perioada următoare, dar este egală cu cu șansa ca Dominic să se transforme într-un guru al administrației publice”, a mai subliniat Nica.

