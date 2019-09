Nicolae Robu şi-a reamintit, după trei luni, că nu este de acord cu Ludovic Orban, pe impozitarea IT-ştilor

Deşi afirma în repetate rânduri că nu dă doi bani pe bani şi că unica sa avere este onoarea, preşedintele PNL Timiş, Nicolae Robu, a arătat de câte ori a putut că trage spuza sub oala sa. Nu s-a opus măririlor salariale, pensiilor şi îndemnizaţiilor primarilor, iar mai nou, nu este de acord nici cu impozitarea IT-ştilor, el însuşi fiind absolvent în domeniu.

De aceea, la taxat din nou pe şeful său de partid, Ludovic Orban, care spunea acum trei luni că este de acord cu impozitarea sectorului IT, aşa cum sunt impozitaţi toţi românii care muncesc în această ţară.

“Cu tot respectul pentru domnul preşedinte (Ludovic Orban, n.r.), cu relaţia bună pe care o am şi o voi avea în continuare, nu am nicio îndoială, eu şi ca IT-st, chiar dacă nu sunt beneficiar direct ale acestor scutiri de impozite, înţeleg fenomenul foarte bine în toată complexitatea sa. Eu consider că este bine că lucrătorii din IT sunt scutiţi de impozitul pe venit. Această prevedere, care este în vigoare de ani de zile, am susţinut-o şi înainte de a se introduce. Este bună, trebuie văzute şi câştigurile care decurg din prezenţa unor mari firme din domeniul IT în România. Noi ţinem nişte tineri extrem de valoroşi în România, ei câştigă, iau credite, construiesc o casă, o mobilează, îşi întemeiază familii, fac copii, iar firmele respective au alte contribuţii. Cu tot respectul pentru domnul preşedinte, eu resping o părere care este diferită de a mea. Noi suntem liberali, nu ne împroşcăm cu noroi unii pe alţii, dar putem avea opinii diferite”, a declarat Nicolae Robu.

Nicolae Robu l-a contrat şi pe colegul său de partid, parlamentarul Florin Cîţu, care afirma recent, nici mai mult, nici mai puţin decât că salariile bugetarilor trebuie tăiate, dar nu a început cu salariul/îndemnizaţia sa de parlamentar (bugetar).

“Pe mine, asemenea declaraţii nu mă reprezintă, să fie limpede. Eu am mintea mea, nu vorbeşte nimeni în numele meu, asta să fie clar. Eu înţeleg lucrurile în toată complexitatea lor şi nu le judec doar aşa, contabiliceşte; să nu înţeleagă cineva că vorbesc peiorativ despre contabilitate (…). Dar viaţa e mai complexă, cu interacţiuni multiple, potenţări şi contrapotenţări. Nu merge doar aşa, hai să cresc sau să scad salariul. Acestea trebuie însoţite şi de alte măsuri, niciodată nu trebuie judecat monocriterial”, a mai spus Nicolae Robu.

