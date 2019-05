Nicolae Robu spune că a fost întrebat dacă cei de la USR-PLUS sunt satanişti. Ce răspunde liderul PNL

Preşedintele PNL Timiş, Nicolae Robu, este tot mai nedumerit în privinţa contra-competitorilor USR-PLUS, mai ales pentru că nu ştie care le este doctrina, de ce parte a eşichierului politic se plasează, dacă au sau nu înţelegeri secrete “pe sub masă” cu PSD local, dar şi despre afirmaţii legate de “negarea Învierii”, care ar fi apărut în spaţiul public, dar care nu sunt asumate instituţional de nimeni.

Conferinţa de presă de la PNL Timiş a fost deschisă de proaspătul liberal dr. Raul Pătraşcu, care a părăsit USR-PLUS “speriat” de ceea ce a văzut acolo şi s-a alăturat echipei PNL Timiş. Acesta a avut observaţii legate de menţiunile celor de la USR-PLUS de acum 10 zile, privind bugetul de cheltuieli al primăriei Timişoara.

“Voiam să văd de la ei critici constructive, dar remarcile lor arată din partea lor o neînţelegere totală a administraţiei publice locale. Bugetul de cheltuieli a crescut pentru că guvernul a transferat în sarcina autorităţilor locale, în speţă, a primăriei, cheltuielile legate de asistenţii sociali şi este normal ca şi bugetul de cheltuieli să crească. Fac o paralelă şi să ne referim la administraţia judeţeană PSD: ei s-au lăudat şi anul acesta cu un buget de investiţii record dar pentru cine cunoaşte puţin administraţie se poate remarca un lucru: anul trecut a fost tot un buget mare pe investiţii, dar execuţia bugetară a fost de doar 18% din aceşti bani. Normal că anul acesta bugetul este mai mare, pentru că au rămas majoritatea banilor de anul trecut. Vreau să spun că nu este de ajuns să fii un om nou, ci şi competent şi integru”, a spus Raul Pătraşcu.

Tânărul liberal îi invită pe USR-PLUS-işti să înveţe de la PNL administraţie locală, astfel încât în viitor, când probabil vor deveni colegi de opoziţie, să poată colabora, pentru aceasta fiind necesară o înţelegere minimă a administraţiei locale.

“Nu văd pe nimeni la USR-PLUS care să aibă astfel de competenţe de management în administraţie locală sau centrală. Electoratul nu poate fi păcălit la nesfârşit cu o simplă lozincă de felul ‘noi vrem să fim diferiţi, vrem să facem altceva’. Aceste lucruri s-au tot spus încă din anii ’90 (…). Dacă vor continua să critice neconstructiv şi fără a analiza datele, o să încep să cred că ei au de fapt, pe sub masă, un parteneriat cu PSD, care a cheltuit la CJT doar 18% din bugetul pe investiţii, o cifră abismală, care arată că nu ştiu să cheltuiască fondurile”, a detaliat Raul Pătraşcu.

Nicolae Robu a preluat subiectul şi a afirmat că el se arată deschis propunerilor bune venite de la oricine, aşa cum este cumpărarea unui aparat de diagnosticat arbori, idee propusă de USR.

“Vom achiziţiona acest aparat. Indiferent de la cine vine ideea bună. Nu costă mult (60 de mii de lei sau de euro) şi mă şi întreb de ce nu l-am cumpărat deja”, a promis Nicolae Robu.

Dar, el a menţionat că “este ciudat că niciodată USR Timiş nu a spus niciun cuvânt negativ despre PSD Timiş, ci mereu sunt critici la adresa PNL. Electoratul înţelegere foarte bine lucrurile: ei se cred deasupra tuturor cu aerul de superioritate pe care-l afişează, iar nouă ne prinde foarte bine, pentru că lumea s-a lămurit cu ei şi îi taxează. Dacă ei cred că timişorenii şi timişenii nu se întreabă oare de ce USR Timiş nu spune niciodată nici cel mai mic lucru negativ la adresa PSD Timiş, se înşeală”, a afirmat liderul liberal.

El este convins că lumea înţelege că adevărata alternativă pentru România este PNL, în timp de USR are un segment de electorat care s-a mai subţiat în timp pentru că cei care s-au orientat spre USR-PLUS sunt oameni inteligenţi şi mulţi s-au lămurit şi s-au îndepărtat de ceea ce văd că reprezintă acest partid.

“Cineva m-a întrebat recent: ‘domnul primar, ăştia (USR-PLUS, n.r.) sunt satanişti? Pentru că am văzut o declaraţie a cuiva că Învierea este cea mai mare minciună’. Am spus că nu pot să afirm aşa ceva. Este dreptul oricui şi să fie ateu, dar din respect pentru milioanele de creştini, nu vii să faci astfel de afirmaţii. Îţi vezi de crezul tău în ce-o fi el, că e libertatea fiecăruia să creadă în ce vrea. Eu i-am criticat la un moment dat pentru atitudinile pe care le-am văzut în stradă şi pentru tot felul de declaraţii extrem de ciudate şi nu i-am putut cataloga ideologic, că sunt parteneri de dreapta ai noştri, chiar dacă sunt de concurenţă? Nu am văzut lucruri care să mă facă să cred că sunt un partid de dreapta”, a detaliat Nicolae Robu.

În schimb, Nicolae Robu începe să se înţeleagă tot mai bine cu PMP, mai ales pentru că le-a înţeles doctrina: sunt de dreapta.

“La PMP, spre exemplu, chiar dacă nu avem o relaţie extrem de bună din păcate, se poate spune că este un partid de dreapta. Lucrurile sunt foarte clare. Sigur că USR-PLUS te pun pe gânduri şi mulţi oameni care şi-au pus speranţe în ei s-au îndepărtat de ei, vin spre noi. Cum să spui că atunci va fi bine când nu vor exista proprietate privată, ţări sau să spui despre Înviere ceea ce a spus cineva. Evident că nu sunt lucruri asumate instituţional, dar sunt oameni importanţi cei care fac astfel de afirmaţii şi atunci cazi pe gânduri despre ce s-o ascunde oare în spatele acestor cuvinte ‘frumoase’. Votul va fi momentul adevărului, când se va vedea câtă credibilitate avem la cetăţeni”, a conchis Nicolae Robu.

