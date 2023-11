Nicolae Robu spune că este gata de lupta cu ”grupul de interese (geo)politico-economice germano-austro-român” ce se află în spatele lui Dominic Fritz

Decizia Biroului Politic Judeţean al PNL Timiş, întrunit miercuri după-amiaza de a-l nominaliza pe Nicolae Robu drept candidat al partidului la Primăria Timişoara, a fost primită cu entuziasm de fostul primar.

”Este un lucru deja știut că după pierderea alegerilor în 2020, am considerat că 22 de ani în cele mai înalte funcții de conducere universitare – prorector și rector – urmați de 8 ani ca primar, ani de dedicare trup și suflet, de dăruire de viață din viața mea pentru onorarea asumărilor, mi-au fost de ajuns și e timpul să-mi văd și eu mai mult de viața mea privată, mândru de ce-am lăsat în urmă-mi, și în universitate și în oraș și profund împăcat.

Văzând însă, zi cu zi, că orașul a ajuns pe mâna unui individ nedemn de a-i fi în frunte, lipsit total de caracter și incapabil să facă față funcției și a unei șlehte acompaniatoare așișderea, cu toții cu totul alte interese decât cele ale comunității noastre, mi-am zis: eu nu pot asista pasiv la așa ceva! Prin urmare, ies la luptă și îmi depun candidatura pentru un nou mandat.

Am declarat public toate acestea, menționând că prima opțiune este să candidez din partea PNL, iar a doua, să o fac ca independent.

Ei bine, după aproape trei ani în care am dus de unul singur o luptă crâncenă împotriva răului abătut asupra orașului – singur e un fel de-a spune, cu un anumit înțeles doar, pentru că, de fapt, am avut mereu alături, pe Facebook, în diversele locuri în care am fost prezent: pe stradă, în supermarket-uri, în mall, etc, mulțime de timișoreni care mi-au adresat cuvinte de apreciere, m-au încurajat și și-au exprimat dorința ca eu să revin în funcția de primar și am avut și am în continuare, desigur, două echipe de fani, tineri nemembri de partid, necunoscuți de mine anterior, care m-au asistat cu un devotament nemaiîntâlnit de mine până acum în demersurile mele online-, mi s-a propus de către conducerea Filialei Timiș a PNL să facem din nou echipă împreună, eu din postura de candidat PNL”, spune Nicolae Robu.

Fostul primar spune că a acceptat să fie candidatul PNL, trecând peste tot ce a fost negativ, în timp, în relațiile sale cu diverși colegi liberali.

”Trecând peste tot ce a fost, în timp, negativ, în relațiile mele cu diverși colegi liberali, în condiții de reciprocitate, 𝐚𝐦 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐩𝐭𝐚𝐭, considerând că așa e înțelept, că a ne irosi în mize mărunte ar fi păgubos pentru toți și că benefică e doar acțiunea unită, cu ținte mize mari, precum câștigarea pe linie a alegerilor din 2024.

Ieri, 01.11.2023, reunite în ședință comună, Biroul Politic Local Timișoara și Biroul Politic Județean Timiș ale PNL au votat propunerea Președintelui PNL Timiș Alin Nica și Secretarului General PNL Timiș Dănuț Groza ca, date fiind rezultatele mai multor sondaje, ultimul din iunie-iulie 2023, subsemnatul să fiu desemnat candidat din partea PNL la funcția de Primar al Timișoarei. Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

Am mulțumit și mulțumesc colegilor pentru aprecierea și încrederea din spatele acestui vot și îi chem la muncă și la luptă!

Trebuie să conștientizăm că avem de luptat nu cu personajul nul Dominic Samuel Fritz, ci cu un puternic grup de interese (geo)politico-economice germano-austro-român ce se află în spatele lui, el fiind un simplu mercenar, cu școală de așa ceva, însă!”, mai spune Nicolae Robu.

Comentarii

comentarii