Nicolae Robu susține că e cel mai popular dintre timişoreni și că realegerea sa ca primar nu depinde de numărul de tururi de scrutin

Actualul primar al Timișoarei e atât de sigur de încrederea populaţiei oraşului încât spune că nu depinde în niciun fel de numărul de tururi de scrutin în care se vor alege edilii la următoarele alegeri locale. Important este binele comunităţii, spune actualul primar.

Oamenii îl vor pe actualul primar, el spune că se duce pe şantiere şi discută cu oamenii atunci când merge în cartiere, iar încrederea de care se bucură e imensă. În aceste condiţii, el se declară dezinteresat de numărul de tururi de scrutin pe care trebuie să le traverseze pentru a continua pe scaunul de şef al municipalităţii.

„Pe mine, personal, nu mă avantajează sau dezavantajă procedura în unu sau două tururi. Nu contează dacă sunt avantajat sau dezavantajat eu. E mai important să fie mai bine pentru comunităţile din ţară. Alegerea unui primar cu o majoritate mai mare îi dă mult mai multă legitimitate. E o realitate ce nu poate fi contestată”, spune Robu.

El insistă şi că se bucură de simpatia concetăţenilor săi.

„Aşa cum vor vrea cetăţenii Timişoarei, aşa se va întâmpla. Am un grad de favorabilitate mai mare decât oricând. Mă duc pe şantiere, sunt în cartiere, la întâlniri cu cetăţenii. Nu mă consider câştigător de la bun început, chiar dacă am avut la ultimele alegeri o diferenţă mare de voturi. Am avut dublu faţă de contracandidaţi. Eu nu am dat replici, chiar dacă m-au calomniat unii dintre aceştia”, a spus Nicoae Robu.

Comentarii

comentarii