Nicolae Robu: ”Timişoara a ajuns ruşinea României”. ”Fritz ne-a lăsat fără căldură şi apă caldă şi ne ţine şi acum sub teroarea frigului”

Fostul primar al municipiului Timişoara Nicolae Robu afirmă că “Timişoara a ajuns ruşinea României”, referindu-se la şcolile închise din cauza frigului din clase şi a temperaturilor scăzute din apartamentele abonaţilor Colterm, societatea de termoficare din municipiu. Robu vorbeşte şi despre “grupuri oculte”, întrebându-se de ce un cetăţean german, cum este actualul primar, Dominic Fritz, a ales să candideze la funcţia de primar la Timişoara.

“Preţul plătit de oraşul nostru şi de fiecare dintre noi în parte pentru marşarea la intoxicarea şi manipularea promovate de dl Fritz şi de grupurile oculte din spatele său este enorm. Ştiu că pe unii vă şochez vorbind de grupuri oculte, dar vă întreb: îşi poate imagina cineva că un simplu cetăţean al Germaniei, aşa, pur şi simplu, nereuşind el să aibă un job cât de cât acătării în ţara lui până la vârsta de 37 de ani îşi zice: <ce-ar fi să merg eu în România şi să mă fac Primar, de exemplu, la Timişoara, că-i oraş frumos>?! Poate fi cineva atât de naiv, încât şi acum, la rece, cu fierbinţeala alegerilor deja departe, să creadă aşa ceva?!”, scrie Nicolae Robu, pe Facebook.

Fostul edil Nicolae Robu îşi continuă atacul la actualul primar al municipiului Timişoara, Dominic Fritz, şi menţionează că, până la 37 de ani, Fritz a reuşit să fie şomer şi activist ONG.

“Precizez că tot ce-a reuşit dl Fritz să fie în Germania până la vârsta de 37 de ani a fost: şomer, activist ONG şi, la apogeu, secretara unui pensionar fost cu mulţi ani înainte de a ajunge dl Fritz în preajma lui, Preşedinte al Germaniei; deci, dl Fritz n-a fost nici vorbă consilier prezidenţial, cum a fost prezentat, totul fiind minciună şi în această privinţă (ca şi cu domiciliul, ca şi cu studiile)!”, scrie Robu.

Nicolae Robu se întreabă de ce Dominic Fritz nu s-a îngrijit de stocul de cărbune pentru Colterm pentru această iarnă şi de ce a refuzat să încheie un contract cu furnizorul de gaz E. ON.

“Eu vă rog, stimaţi timişoreni, să vă daţi singur răspuns următoarelor întrebări: De ce dl Fritz a intrat în iarnă cu stoc de cărbune zero, când eu am reuşit să asigur pt fiecare din cele 8 ierni cât am fost Primar stocuri la nivelul necesarului?! Menţionez că a folosi cărbune înseamnă costuri mai mici cu 1 milion de lei pe zi decât cele corespunzătoare folosirii gazului!; De ce dl Fritz a refuzat astă-toamnă să încheie contract bilateral pe termen lung cu E.ON la preţul de 200 lei / MWh, ajungând, astfel, la situaţia de-acum, adică: să trebuiască să cumpere gazul la preţul săptămânal al bursei, de cca 600 lei / MWh?; De ce dl Fritz a încasat o amendă de 107 milioane lei, când eu am putut să nu iau niciodată, nicio amendă?!; De ce dl Fritz v-a lăsat fără căldură şi apă caldă şi ne ţine şi acum sub teroarea frigului bolnavii în spitale, nou-născuţii în maternităţi, bebeluşii în creşe, copiii în grădiniţe şi şcoli, pe noi, cei 180.000 de persoane abonate, în locuinţe, când eu am putut să nu vă las nicio zi în cei 8 ani şi 4 luni cât am fost Primar, fără căldură şi apă caldă?!; De ce dl Fritz nu ne indică niciun proiect propriu privind Colterm (…)”, continuă Nicolae Robu.

Fostul primar scrie, în încheiere, că Timişoara a ajuns ruşinea României.

“Tocmai aflu că în Timişoara, la temperaturi exterioare de -1 grad ziua, se închid şcolile, că se îmbolnăvesc copiii în sălile de clasă! Am avut, cât am fost Primar, şi temperaturi exterioare de -10 grade, dar n-am ţinut copiii în frig niciodată! Timişoara a ajuns ruşinea României, singurul oraş în care se întâmplă ce se întâmplă la noi!”, susţine Robu, conform news.ro.

