Nicolae Robu: ”Traseismul politic există, iar dacă tot se practică de ce să nu profite şi PNL de el”

”Traseismul politic există, iar dacă tot se practică de ce să nu profite şi PNL de el, doar că traseiştii trebuie să fie unii integri!” Cel puţin aşa crede Nicolae Robu, care e de părere că oricum la sat nu se face politică, ci administraţie, iar primarii de acolo s-au „trezit” şi ei de nevoie prin vreun partid politic. Care, la nevoie, se poate schimba, că nu se face legământ politic pe viaţă, mai spune acesta.

„Eu nu am încurajat migrația. Și în timpul mandatului nu cred că este corect să se plece de la un partid la altul. Ești ales sub stindardul unui partid, inseamnă că acolo s-au regăsit în prezentarea ta în fața cetătenilor și meritele tale și meritele partidului, și minusurile tale și ale partidului, și trebuie să mergi pană la capăt de mandat sub același stindard. În viață se întâmplă ca oamenii să constate că nu ies lucrurile așa cum au crezut, cum s-au așteptat, și nu știu cât de grav este. dacă pleacă doar că să ajunga la un loc unde să simtă că pt urmartorii ani e mai călduț, dar fără niciun atașament, fără o implicare sufletească în schimbarea de apartenență atunci e condamnabil”, spune Nicolae Robu.

Nu oricine poate fi „traieist liberal”, persoana respectivă trebuie să practice această ruşine politică doar în anumite condiţii, oneste!

„Atunci când anumiți primari din mediul rural, în general, care nu fac politică, ei ajung mai mult conjunctural la un partid sau altul, și fac administrație din postură de primar, nu intră în jocul politic, nu aruncă cu noroi în unii sau alții de la alte partide, dar își dau seamă că nu pot face pentru cetățeni ceeea ce doresc să facă și ei și cetățenii pentru ca au greșit când s-au orientat către un anumit partid și dacă aceștia doresc să se repoziţioneze nu cred că este foarte grav”, mai spune Robu.

Liderul PNL Timiş l-a „albit” şi pe cel care este, probabil, cel mai controversat traseist cu destinaţie liberală la aceste alegeri, Ioan Lihoni.

„Noi am avut cazul Bethausen când eu am fost sesizat că primarul anterior și care e și acum în funcție ar fi spus vorbe grele la dresa președintelui Iohannis. în acea clipă am dat dispoziții imediate să nu îl primim în PNL. nu puteam primi pe cineva care vorbește în termenii în care ni s-a relatat la acea vremea despre președintele Iohannis. nu admitem ca cineva să ne fie coleg și să vorbească astfel despre domnul președinte. mi s-au adus toate explicațiile și argumentele ca e o informaţie falsă, că, de fapt, niciodată primarul respectiv nu a făcut acele afirmații. Ele au fost făcute de o altă persoană și fiecare trebuie judecat pentru faptele sale. Dacă e așa, nu vă mai cer să închidem ușă în fața acestui domn primar care a dorit să ni se alăture” a mai subliniat liderul PNL.

De ce admite Robu „migratorii”? Că nu se joacă pe baza aceloraşi reguli. Iar dacă pleacă, asta e… Nu faci legăminte pe viaţă.

