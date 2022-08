Nicolae Robu va candida la Primăria Timișoara, în ciuda unor ”sondaje măsluite de forțele oculte”

Nicolae Robu, fostul primar al Timișoarei, și-a anunțat candidatura pentru 2024, fie din partea PNL, fie ca independent. Robu spune că primește tot felul de oferte pentru alte funcții și că nu poate fi împiedicat să candideze de potențiale sondaje „măsluite de forțele oculte”.

„Dacă timișorenii mă vor, voi veni. Pentru că voi candida, am spus. Dacă voi candida din partea PNL, rămâne de văzut. Dacă nu, voi candida independent. Să nu își închipuie cineva că niște sondaje măsluite de forțele oculte mă vor determina pe mine să nu candidez. Sondajul, de data asta, pentru mine va fi la vot. Ăla va fi sondajul. Acolo vom vedea adevărul. Prea mult am fost batjocorit, s-a râs de mine că eram naiv ca un copil. Credeam totul, toleram totul, nu am pedepsit pe nimeni crezând că oamenii sunt recuperabili, că toți au o bună credință în ei și toți mai greșesc pe ici pe colo. Unii au fost de o ticăloșie de neimaginat cu mine. Și n-o să le mai meargă încă o dată.

Sunt tot felul de idei de genul ăsta, hai că lui Robu îi oferim să meargă senator. Că știți, aici trebuie persoane manipulabile. În Senat îți spune liderul de grup cum trebuie să voteze partidul tău la un anumit proiect de lege și tu trebuie să te conformezi, că dacă nu, nu mai pupi alt mandat. Aici e miza foarte mare pentru unii. Pentru mine, miza este să las ceva în urma mea. Cum am lăsat și la Politehnică, și aici după 8 ani. Pentru alții sunt alte mize și atunci oameni ca mine trebuie îndepărtați. Cu mine nu se pot face jocurile. Asta a fost încă din 2012, când s-a încercat ca eu să nu fiu candidat la primărie. O să scriu eu într-o bună zi când voi sta mai liniștit cum s-a întâmplat și atunci. Câte eforturi s-au făcut să nu fiu eu candidat la primărie, după 2 ani în care PNL a dus luptă de lămurire cu mine să candidez. Când în fine eu am spus ok, voi candida și am anunțat public, au început să se intereseze ce fel de om sunt, grupurile de interese, și au spus cu ăsta nu pot să faci niciun geschäft, e necontrolabil, hai să scăpăm de el. Îi dăm altceva. Nu vrei ministrul Educației? Am spus: nu, nu vreau decât primar al Timișoarei. Și acum se vine cu tot felul de oferte. Nu vă mai obosiți. Eu candidez la funcția de primar al Timișoarei pentru că iubesc acest oraș. Dacă timișorenii mă vor bine, dacă nu, nu vreau nicio funcție. Pentru mine, funcția nu e un scop în sine.”, a declarat Nicolae Robu, fost primar PNL al Timișoarei.

