Nicolae Robu va oficia nunta anului din Banat. Stana Stepanescu și Bojidar Cibotin își unesc destinele

Astăzi, la Timișoara, are loc cel mai așteptat eveniment din Banat! Artiștii bănățeni, Stana Stepanescu și Bojidar Ciobotin își unesc destinele. Seara trecută pregătirile erau în toi.

Din cauza numărului foarte mare de invitati, vor face doua nunți! Prima nuntă are loc chiar azi și sunt așteptați să participe 700 de invitati. Nunta are loc la Timișoara și vor fi prezenți colegi, prieteni și artiști cunoscuți. Cununia civilă va fi oficiată de primarul orașului Timisoara, Nicolae Robu in curtea catedralei ortodoxe sârbe din Piața Unirii. Cununia religioasă va avea loc tot acolo, în biserica ortodoxă sârbâ.

Pentru prima nunta locatia aleasa este Restaurant Valery 3 din Mosnita. Maestrul de ceremonii va fi Liviu Vârciu. Programul artistic va fi diversificat: de la Jazz la muzică populară și ușoara. Vor cânta Mircea Ardeleanu, Pera Todorovici și tamburasii, Ansamblul Junii Sibiului, Aca Cergar, Dumitru Teleaga, Andreea Voica și Mihaela Petrovici.

Cea de-a doua nunta se va desfășura la Rusca-Teregova, satul natal al Stanei, pe data de 29 iulie, unde artista a ales sa facă o nunta tradițională. Seara petrecerea va continua la Caransebes la restaurant Cerna Events unde vor participa 600 de invitati. Nicu Novac, Carmen Popovici Dumbrava, Dumitru Teleagă, Liliana Laichici, Petrica Miulescu Irimica și Mihaela Petrovici vor întrâine atmosfera și buna dispoziâie. Nași sunt familia Macrea, iar la nuntă va fi și Ansamblul Junii Sibiului din Sibiu unde nașa Stanei și a lui Bojidar, Silvia Macrea este manager.

Sursa: banatfm.ro

