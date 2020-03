Nicolae Robu, vedetă pe facebook: ”S-au năpustit asupra mea, așa cum am anticipat că o să se întâmple”

Nicolae Robu, vedetă pe facebook: ”S-au năpustit asupra mea, așa cum am...

Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a reușit, din nou, să fie în atenția presei naționale. Simțindu-se marginalizat de epidemia de coronavirus, Robu a lansat vineri, în pe o rețea de socializare, ideea de a-i stampila pe cei care se află în carantină sau izolare. Măsura, extremă, pe lângă faptul că ar încălca demnitatea umană, nu ar rezolva încălcarea acestor măsuri, ceea ce nici amenzile sau dosarele penale nu o fac. Chiar duminică, un preot penticostal din Timiș a încălcat Ordonanța Militară nr. 1/2020. Iar în țară, fețele bisericești au cu totul altă lege când organizează slujbele.

Dat Robu a vrut să fie în centrul atenției. Și a reușit. Prin urmare a continuat, duminică, tiradele pe aceeași idee:

”Iată o vorbă ce surprinde cum nu se poate mai bine faptul că în aceeași “grădină”, coexistăm cu același chip -desigur: aproximativ vorbind-, făpturi atât de diferite mental, sufletește, caracterologic! Unii suntem altruiști, alții profitori, unii suntem sinceri, alții fățarnici, unii suntem blânzi, alții violenți, chiar criminali, unii suntem responsabili, alții iresponsabili, etc., etc.!

Cu toții participăm la festivaluri, mergem în concedii, frecventăm cluburi etc., unde acceptăm FĂRĂ NICIO ȘIFONARE să ne fie mâna ștampilată sau să ni se pună o brățară, pt un număr de ore sau număr de zile.

Ei bine, când în contextul unei crize precum epidemia de CORONAVIRUS, când S-A DOVEDIT că unele persoane sunt iresponsabile și, prin conduita lor provoacă atâta rău unor oameni nevinovați, la propunerea mea ca cei cu obligația de a sta izolați sau în carantină să poarte o brățară sau să aibă aplicată o ștampilă EXACT ca cele folosite în hoteluri (“resort”-uri), la festivaluri, în cluburi etc. pt a putea fi ușor remarcați dacă ies în comunitate încălcându-și statutul, S-AU NĂPUSTIT ASUPRA MEA -cum am și anticipat că o să se întâmple, de altfel!- tot felul de “democrați”, “emancipați”, etc, în fond doar niște străini de democrație, semidocți, bolnavi de infatuare, oameni care nu pot etala nimic pozitiv ca bilanț al consumului de către ei de oxigen și alte resurse din avuția planetei!

Vreau să lămurim un lucru: fiecare dintre noi ar putea ajunge în izolare sau carantinare și mulți dintre cei ce ajung sunt oameni la locul lor, cu bun simț și responsabili. Nu cei așa sunt pericolul! Pericolul e reprezentat de cei al căror nivel l-am putut vedea cu toții, de cei în stare să meargă la nuntă și oriunde “vrea mușchii lor”, să sară pe geam, etc. ignorând total statutul de izolat sau carantinat! Și e un mare pericol, unul din ce în ce mai mare! Și-atunci, nu suntem, oare, noi, ceilalți, îndrituiți să ne apărăm?!

Eu cred că este clar pt oricine că aici e cheia succesului în lupta contra pandemiei, în ținerea sub control a celor puși să stea în izolare sau carantină! Dacă asta nu reușim, totul -competența și dăruirea medicilor, deciziile și eforturile autorităților, sacrificiile noastre, ale celor mulți-, totul e în zadar!

La conduita iresponsabilă a unora, nu se poate face față, pur și simplu, fără măsuri speciale. Acea aserțiune că în situații excepționale se impun măsuri excepționale este un adevăr absolut!

Cunosc foarte bine de pe teren ce înseamnă monitorizarea prin vizitare la domiciliu -și doar așa monitorizarea este relevantă!-, a mii de oameni, ce stau la tot atâtea adrese, cum e cazul, în acest moment, în Timișoara și de câte ori pe zi ea poate fi făcută. Ei bine, eu n-am niciun dubiu că după ce sunt vizitați, o parte a celor în cauză, cei din categoria celor care mint când sunt puși să declare de unde vin, ce contacte au avut, care le este starea se sănătate, etc., cei din categoria celor ce merg la nunți, la tot felul de alte chefuri “fiind” în izolare, ies cu nonșalanță în comunitate. Și chiar dacă o brățară sau o ștampilă nu sunt antidot absolut împotriva lor, pe unii măcar îi descurajează, iar pe alții ne-ar permite să-i remarcăm și să-i dăm pe mâna autorităților, respectiv ne-ar ajuta să ne ținem la distanță de ei, până când sunt prinși!

Deci, hai să lăsăm interpretările aberante la o parte și să ne apărăm sănătatea, viața și să punem umărul să revenim cât mai repede la normalitate!”, a scris primarul pe pagina sa de facebook.

