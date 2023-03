Nicu Covaci, după ce a fost umilit de UCMR: “Am căzut cu 40 de sutimi, ce e porcăria asta?”

Nicu Covaci a dat examen pentru a deveni membru Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România (UCMR), doar că nu a reușit să treacă, fiind evaluat cu media de 7.60, cu 40 de sutimi sub media de promovare. Ecourile nu s-au stins încă, numeroși oameni de cultură și muzicieni din România au sărit în apărarea lui Nicu Covaci.

Liderul de la Phoenix, muzician cu o carieră de peste 60 de ani, cu peste o sută de piese, se simte umilit de cei de la UCMR.

“Este o umilință, după 60 de ani de carieră. Am peste o sută de compoziții, scrise pe note, care sunt la UCMR. Culmea e că ei îmi plătesc și niște bani de autor, e drept, puțini, dar dacă aș fi considerat compozitor aș primi toate drepturile. Așa primesc numai o părticică. Pensie nu am de nicăieri, dar pot să primesc o indemnizație de merit. Dar pentru asta trebuie să fiu și eu membru în Uniunea Compozitorilor. Mă umilesc ăștia. Am căzut la examen și sunt curios de ce. Mi-au dat niște foi cu partituri și mi-au dat o temă, țigăneasco-turcească, în două măsuri. Eu trebuia să fac o compoziție. Și am făcut o compoziție cu refren, cu strofe, am scris și pentru instrumente, pentru tobă, pentru bas. Mi s-a spus că trebuie să se întrunească comisia, să decidă. Am primit o scrisoare de la ei că am căzut la examen. La început am râs în hohote. Dar acum încep să mă enervez. Am căzut cu 40 de sutimi, ce e porcăria asta? Eu nu am demonstrat până acum? E pe ce îmi plătesc drepturile, nu pe piesele mele? Sunt peste o sută de compoziții. Este un jaf!”, a declarat Nicu Covaci.

Expoziție de pictură în la Târgu Jiu

Nicu Covaci se află într-un turneu de promovare a filmului “Phoenix – povestea”, însă joi, 16 martie, are vernisajul expoziției de pictură în casa memorială Constantin Brâncuși, de la Târgu Jiu.

Artistul ar vrea să vină și la Timișoara cu expoziția de pictură.

“Nu sunt membru nici în Uniunea Artiștilor Plastici, dar prietenul mei Valeriu Sepi, alături de care am acum expoziția de pictură, colegul meu cu care am terminat Facultatea de Arte Plastice, a promis că se va ocupa de treaba asta. Deocamdată voi avea o expoziție în casa lui Brâncuși, de la Târgu Jiu, dar sunt în turneu prin țară și cu filmul. Merg și eu să povestesc una și alta. Vreau să fac expoziția de pictură și la Timișoara, nu am expus niciodată în orașul meu. Dar am nevoie de sprijin. Din ce am văzut până acum Phoenix nu e interesant pentru Capitala Culturală Europeană. Absolut nimic interesant până acum la această capitală”, a mai spus Covaci.

Comentarii

comentarii