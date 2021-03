Nicu Covaci, liderul celebrei trupe Pheonix, dezvăluire uluitoare: ”Eram infectat cu COVID din ianuarie 2020”

Nicu Covaci vine cu o dezvăluire uluitoare. Liderul trupei Pheonix a dezvăluit că a avut COVID încă de când nici nu se auzise de această boală.

Artistul a trecut printr-o răceală puternică, în ianuarie 2020, când a revenit în ţară, după o călătorie în Spania. Nicu Covaci a ajuns în primă fază în Bucureşti şi pentru că se simţea rău s-a dus la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”. Artistul povesteşte că a venit apoi în Timişoara. La acea vreme încă nu se făceau teste pentru virusul SARS-Cov-2, dar Covaci susţine că a avut simptome de COVID.

„Eu şi partenera mea de viaţă am avut COVID, anul trecut, în ianuarie. Eram la Timişoara. Sigur că atunci nu se ştia de COVID, dar simptomele erau cele pe care le ştim acum pentru acest virus. Am fost dus cu salvarea şi două zile am fost internat. Şi nu ştiau ce am, că e pneumonie, că e nu ştiu ce. Dar eu m-am luptat, sunt şi scafandru, nu mă dau bătut aşa uşor, deşi aveam 73 de ani. Voiau să mă ţină, să-mi facă, să-mi dreagă, dar m-am supărat, m-am suit într-un avion şi am venit acasă, în Spania. Aici e verde, am marea în faţa casei, am muntele în spate şi sunt înconjurat de o pădure de pini.

Am folosit şi acel medicament care se extrage din prună, care te dezinfectează. Adevărul e că există sisteme mult mai simple. Virusul ăsta nu rezistă la căldură şi dacă faci de două ori pe zi respiraţie de aer cald de la uscătorul de păr, dacă faci inhalaţii de aburi, în care au pus picături, ai scăpat! Din păcate, totul este o manevră. Dezbină şi domină, asta e formula. Este un război planetar bine gândit şi mult mai ieftin. Cu bombe, cu tunuri, tancuri costă bani. În laborator s-a făcut virusul şi ăştia trebuie puşi la zid, cei care au făcut virusul.

Îmi amintesc de Adi ca de un bun prieten. Era unul dintre cei mai faimoşi artişti din ţară. Era un munte de bărbat. De fiecare dată când am avut o problemă a sărit şi ne-a ajutat în Timişoara. Între noi nu a existat invidie, am fost prieteni. Îmi pare foarte rău că nu mai e”, a declarat Nicu Covaci.

