Nicu Covaci, liderul trupei Phoenix: „Am niște probleme foarte ciudate. Așa grav bolnav nu am fost de când mă cunosc”

În urmă cu câteva zile, Nicu Covaci, liderul trupei Phoenix a ajuns la Urgențe, la Spitalul Județean din Arad. Covaci se afla, alături de formație și de echipa filmului „Phoenix: Povestea” într-un turneu național. După proiecția filmului, Covaci a mers la spital pentru că nu s-a simțit bine, prezentând semne de viroză. După investigații, muzicianul a fost lăsat să plece, pentru că avea de susținut un concert, într-un club din Arad. De altfel, colegii săi de trupă au început concertul fără Nicu Covaci, care într-un final a ajuns în club și a urcat totuși pe scenă pentru câteva piese.

După concert, Covaci s-a întors la spital. Pentru că a fost impresionat de cum a fost tratat, Nicu Covaci a scris un text pe Facebook, prin care îi îndeamnă pe fanii săi să sprijine spitalul cu donații.

„Întâmplări și peripeții în Arad. După cum bine știți, am ajuns la Urgențe cu o stare generală de epuizare, nu mai contează… Ce contează e că, după concertul pe care era cât pe ce să îl pierd, m-am întors la spital pentru că am promis acestor oameni frumoși și cu suflet mare că îi pârăsc la toată țara! Am vizitat Compartimentul de Radiologie Copii Arad, care a fost reabilitat în întregime de către Asociația Voluntarilor Arad – pe lângă această secție, au reabilitat încă opt secții de spital! Pentru că acești oameni să-și continue misiunea îi puteți susține donând 4 euro lunar prin SMS cu textul DRAG la numărul 8864! Mândru că v-am cunoscut și țineți-vă tari!”, a scris Nicu Covaci.

Se pare că liderul trupei Phoenix nici acum nu se simte prea grozav.

„Am niște probleme foarte ciudate. Așa grav bolnav nu am fost de când mă cunosc. Am amețeli, nu pot să stau pe spate, am amețeli. De aceea nu pot la doctor. Că trebuie să stau pe spate. Simptomele au început la două- trei zile după ce am venit în România. Eu am o tensiune mult mai mare aici. Sunt multe lucruri care se încâlcesc și mă obosesc spiritual. Mi-e teamă să izbucnesc, că sunt violent, și nu vreau”, a declarat Nicu Covaci pentru Prima TV.

Pe 19 aprilie, Phoenix are programat un concert la Arenele Romane din București.

