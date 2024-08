Nicu Covaci, umilit de primarul Fritz și dincolo de moarte

A murit Nicu Covaci, și corbii au început să se adune în jurul său. Legenda rock-ul românesc continuă să fie umilită și dincolo de moarte. Tot felul de personaje vor acum să-și alipească imaginea de cea a liderul formaţiei Phoenix.

Primul infam este chiar primarul Timișoarei, Dominic Fritz. Care, la doar câteva minute de la aflarea veștii triste, posta pe facebook: ”Nicu Covaci a plecat. Vom deschide Casa de Cultură pentru toți cei care doresc să își reamintească de el și să își ia rămas bun. Voi reveni cu detalii”.

Apropiații lui Nicu Covaci spun că Fritz nu i-a consultat și că vrea doar să profite de tragedie.

”Am făcut toate pregătirile necesare pentru înmormântare, pentru că am știut ce se va întâmpla. Am vorbit la Filarmonică pentru cei care vin să-și prezinte omagiile. S-a stabilit totul în detaliu. Acum apare Fritz, care spune că deschide Casa de Cultură pentru Covaci. Într-o clădire cu spațiu foarte mic, pe o stradă fără locuri de parcare. Undeva derizoriu. Ca să ce? Tu stabilești, Dominic Fritz, unde să-l depunem pe Nicu Covaci? Tu ești proprietarul lui? Noi, familia, aparținătorii, nu avem nimic de spus? Noi care am vorbit la Filarmonică, să fie expus într-o zonă cu vizibilitate, să vină toată lumea să-și prezinte ultimul omagiu. Ne trimiți undeva în Piața Maria, unde nu sunt nici locuri de parcare, și spui că tu ai rezolvat. Dar pe noi ne-ai întrebat? Ai luat legătura cu aparținătorii?”, ne-au declarat aparținătorii.

Revolta este cu atât mai mare cu cât Dominic Fritz a refuzat toate proiectele depuse de Nicu Covaci pentru programul Timișoara, Capitală Culturală Europeană. A refuzat chiar să se întâlnească cu marele artist.

”Am trimis mesaje către primar să-i prezentăm proiectele ”Phoenix – 60 de ani” și ”Nicu Covaci, 75 de ani”. L-a durut în bască, efectiv. Până la urmă, în 2022, de Ziua Timișoarei, Nicu Covaci a urcat pe scena din Parcul Rozelor. Fritz i-a dat un trofeu din lemn, pe care și l-a arogat el, fără să amintească de sculptorul care a realizat trofeul. Lui Fritz chiar nu îi e rușine? Se urcă pe o durere, pentru că a murit legenda Timișoarei, Nicu Covaci”, mai spun aparținătorii.

Nicu Covaci, umilit de Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România

Liderul legendarei trupe de rock Phoenix, Nicu Covaci, deși a fost unul dintre cei mai mari artiști români, care a lăsat în urma lui creații remarcabile, a fost umilit anul trecut de către Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România (UCMR), organizația profesională a breslei muzicienilor creatori, nefiind primit ca membru. Muzicianul a dat examen, fiind notat cu nota 7,60, dar ar fi avut nevoie de nota 8.00 pentru a fi acceptat în această Uniune. Președintele UCMR, Dan Dediu, un comunist notoriu, a fost cel care l-a refuzat de autorul unor melodii legendare precum „Cantafabule”, „Cei ce ne-au dat nume” sau „Mugur de fluier”. Ministrul Culturii de la acel moment, Lucian Romașcanu, reacționa, într-un mesaj publicat pe Facebook, spunând că ”o asemenea organizaţie ar trebui să fie ea cea care invită marile nume să i se alăture, nu să supună umilinţei unui examen oameni care şi-au asigurat, deja, locul în istoria breslei respective”. Fostul ministru vorbea și de necesitatea schimbării legii, dar nu s-a mai întâmplat nimic.

