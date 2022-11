Nimeni nu merită să fie abandonați! Speranță pentru Voi Timișoara – o nouă licitație pentru căminul din Giroc

Asociația Speranță pentru Voi Timișoara desfășoară o nouă licitație pentru proiectul de suflet căminul pentru persoanele vârstnice ”Fecioara Maria” din Giroc, care dorește să vină cu speranță în sprijinul seniorilor afectați de izolare socială și sărăcie.

Aici puteți licita:

https://sperantapentruvoi.ro/campanii/campanie-licitatie-strangere-de-fonduri/

”Împreună dorim să clădim un centru unde persoanele vârstnice să primească suportul necesar. Căminul pentru persoanele vârstnice ”Fecioara Maria” dorește să vină cu speranță în sprijinul seniorilor afectați de izolare socială și sărăcie. Cu ani în urmă, am avut un vis și o dorință și anume să reușesc să înființez împreună cu doamnele, colegele mele din AFAR (Asociația femeilor de afaceri) Fundația “Speranță pentru Voi”. Scopul acestei fundații este construcția unui cămin pentru persoanele vârstnice! Am început acest proiect cu șapte colege! De câțiva ani ne străduim să strângem bani pentru acest proiect prin donații și sponsorizări. Mulțumesc tuturor oamenilor cu suflet bun care ne-au ajutat în acest scop nobil! Mai avem mult de parcurs până la finalizare, dar eu cred în ajutorul lui Dumnezeu și în existența oamenilor generoși!”, este mesajul eurodeputatei Maria Grapini, președinte fondator.

Dintre exponatele prezentate pentru care puteți licita amintim:

1.Aranjament cu specific de iarnă realizat pe rondel de lemn natural, din muschi, licheni stabilizati și plante naturale.

Un aranjament realizat de Ema Santamaria

“VerDE COncept a luat naștere acum 6 ani, din pasiunea pentru peisaje și verde. Ema Santamaria realizează grădini verticale, tablouri, terarii și aranjamente din plante naturale stabilizate precum:licheni, mușchi bombați, mușchi plati, alte plante stabilizate și flori criogenate. Să nu uităm și de tablouri și ceasuri din plante stabilizate și rasină sau doar din rășină. Apoi exista și partea de distribuție. VerDE Concept este distribuitor de licheni, mușchi și plante stabilizate.”

2.Baudelaire. Les fleurs du mal / Florile raului. Autor: Charles Baudelaire. Editura: Editura Gunivas Nr. pagini:1156 pagini Tip coperta: tare.

Poetul şi eseistul francez Charles Baudelaire (1821—1867) publică în 1857 opera sa capitală Les fleurs du mal, care a definit principiile creatoare ale poeziei moderne, de la simbolism la suprarealism. Ediţia conţine versiunile franceze ale poeziilor, însoţite de traducerile în română făcute în diferite perioade de mai mulţi traducători.

3.Cercei cu Cristale Swarovski și Argint 925

Cristalele Swarovski sunt foarte versatile, ele pot fi purtate în absolut orice ocazie, completează fericit o ținută office, casual sau de ocazie. Acest tip de cristale sunt comercializate sub de numirea de „picătura” și, cu adevărat ne duc cu gândul la picăturile de ploaie în care se oglindesc razele soarelui…Culorile cristalelor sunt golden shadow și luminous green. Tortițele sunt din Argint 925, marcajul se regăsește pe partea teșită, exterioară. Este un tip de argint care-și păstrează strălucirea în timp și nu se zgârie ușor. Cristalele au 22 mm iar tortițele 27mm.

DESPRE ARTIST

Sunt Camelia Gerhardt, fost jurnalist în presă scrisă, radio și TV, redactor Mediafax, Ziarul „Financiar”, corespondent PRO TV, Radio Europa Liberă, Național și N 24. Sunt pasionată de obiectele unicat, personalizate, care transmit emoția creației. Mi-am descoperit demult și oarecare talent pentru confecționat produse de artizanat astfel că în 1987 am solicitat UAP Sibiu (Uniunea Artiștilor Plastici) să-mi confere statutul de membru colaborator cu atestat. L-am obținut. Meșteșugul meu a rămas la nivel de hobby dar l-am dezvoltat permanent și constant astfel că acum am un frumos atelier de creație și o investiție, un Plan B pentru perioada când voi avea mai mult timp, anii trec, perioada pensionării se apropie… Lucrez în mare parte bijuterii handmade dar și obiecte vestimentare, decoruri…Folosesc pentru bijuterii diverse materiale, de la pastă polimerică la argint, pietre semiprețioase, cristale Swarovski sau de alt fel…Lucrez cu aceeași dăruire orice fel de material, nu pot spune că prefer unul anume, totul depinde de stare sau de dorința clientei. Departe de a fi o adevărată afacere deocamdată, pot spune că sunt mulțumită și plină de recunoștință pentru că produsele mele au trecut demult granițele țării. Cele mai multe comenzi le am din comunitatea româncelor din Canada. De ce apelează la mine și nu la altcineva, clientele mele? Poate pentru că am o bucurie imensă de a insista pe detalii. Perfecționistă din fire, sloganul „merge și asa” nu mă caracterizează. Așa că insist, modific, o iau de la capăt, până când pot spun, da, sunt mulțumită și văd că clienta îmi zâmbește. Cea mai mare satisfacție. De ce Fondul Plastic? Din nostalgie! Primele mele produse, bijuterii, rochii, poșete, le-am vândut prin fosta instituție cu același nume. Au fost 2 ani în care am avut satisfacția de a fi alături de artiști faini care mi-au dat curaj să continui și după ce magazinele Fondul Plastic și-au închis porțile.

4.Icoană Mănăstirea Bodrog, Fecioara cu Pruncul și Mântuitorul. Pliabilă și îmbrăcată în catifea roșie.

5.Vază indiană lucrată manual ,cupru emailat

6.Set cărți pentru relaxare în perioada sărbătorilor! Să ne bucurăm sufletul cu autori ai literaturii universale

Visul de Emile Zola. Vicente Blasco Ibanez – Printre portocali. John Galsworthy – Domeniul. Henri De Regnier – Văpaia. Stendhal – Armance. Guy de Maupassant – Pierre si Jean.

De asemenea, puteți trimite cuvântul ”Voi” la 8864 și susțineți cu 4 euro pe luna acest proiect de suflet.

