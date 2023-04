Noaptea Muzeelor va avea loc sâmbătă, 13 mai, și a ajuns la ediția a 19 a. Muzeul Național al Banatului propune publicului expoziții, premiere, intervenții și experimente artistice, proiecții, spectacole și concerte.

Noaptea Muzeelor este organizată anual de Rețeaua Națională a Muzeelor din România (RNMR). Save the date and your energy: 13 mai 2023, o ediție Noaptea Muzeelor care deja se anunță legendară! – atenționează MNaB Timișoara.

