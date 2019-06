Noi detalii despre cazul fetiţei luată cu forța, pentru a fi trimisă în America

Cazul Sorinei, fetiţa luată cu mascaţi din casa asistenţilor maternali, a stârnit un val uriaş de emoţie, mai ales din cauza modului în care au intervenit autorităţile. S-au declanşat o serie de anchete la cel mai înalt nivel. Procuroarea care a participat la intervenţie este anchetată de superiorii săi, iar angajata de la protecţia Copilului a fost scăpată de poliţişti din mâinile localnicilor revoltaţi. Între timp, copilul a ajuns la noua familie şi se simte bine. Reporterii Observator au obţinut o declarţie în exclusivitate de la tatăl adoptiv. Atenţie, videoul conține imagini şi informaţii care vă pot afecta emoţional.

Sute de oameni au ieşit în stradă în localitatea Baia de Aramă, nemulţumiţi de modul în care autorităţile au intervenit pentru a prelua copilul.

Procuroarea, însoţită de opt mascaţi, poliţişti şi angajaţi ai DGASPC Dolj au ridicat-o pe copilă din casa în care a fost crescută de asistenţi maternali. Oamenii le reproşează acum brutalitatea intervenţiei.

”Deci cum e Sorina, poate să fie copilul meu, poate să fie copilul dumneavoastă, copilul oricui, da!”, spune un protestatar.

Părinţii adoptivi au aşteptat-o pe Sorina în maşină. În exclusivitate pentru Observator, tatăl stabilit în America şi-a prezentat propria verisune. Dă vina pe asistenţii maternali pentru traumele copilei: ”Dacă în faţa domnişoarei procuror, Sorina încerca să scape, să de ducă spre casă, înapoi, când eu am luat-o în braţe, nu s-a mai zbătut…. Am reșit să o calmez cu multă dragoste. A stat în braţele soţiei mele tot timpul, care a mângâiat-o, a pupat-o, a liniştit-o. Când este o infracţiune în curs de desfăşurare, are voie procurorul să oprească infracţiunea? A făcut-o cât mai gentil cu putinţă. În loc să aresteze, să-i pună în cătuşe cu mascaţii, a luat copilul”, spune tatăl adoptiv.

Asistenta maternală susţine că a vrut să păstreze copilul, dar nu a putut.

”Deci eu, fata asta, am spus că vreau să o adopt aşa cum am adoptat-o şi pe cealaltă. Şi mi-a zis că dacă nu dau semnătură, nu semnez, o să dea fata la centru şi o să-mi desfacă şi contractul de muncă. Deci m-a obligat, m-a forţat”, spune asistenta maternală care a avut grijă de Sorina.

Familia adoptivă susține că are acte care arată că asistenţii maternali au refuzat de două ori să o adopte, în 2013 şi 2017.

Fetiţa a fost dusă la Institutul de Medicină Legală Craiova pentru o examinare medicală. Medicii au stabilit că că starea ei este bună şi că nu a fost rănită în timpul scandalului. Imaginile au declanşat nu doar revolta oamenilor, ci şi a autorităţilor.

Angajata DGASPC care s-a ocupat de caz a fost la un pas să fie linşată de localnici. Femeia s-a baricadat în maşina blocată de mulţime.

Procurorul Maria Piţurcă acuzat că ar fi bruscat-o pe fetiţă este anchetat de superiorii săi. Parchetul General şi Inspecţia Judiciară analizezaă intervenţia sa.

MARIA PIŢURCĂ, procuror-șef al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova: ”Am încercat să relaţionăm cu minora, dar nu s-a putut, pentru că striga, plângea. I-am solicitat fostei asistente maternale să o liniştească. Am încercat să o iau în braţe pe minoră, am reuşit, am predat-o tatălui în braţe.”

Cazul Sorinei a ajuns în atenţia ministrului de Interne, a Ministrului de Justiţie şi a Ministrului Muncii. Premierul Viorică Dăncilă vrea o analiză detaliată până luni şi a cerut ambasadei SUA să monitozeze mai departe situaţia copilului.

VIORICA DĂNCILĂ, premier: ”Eu sunt o mamă care a adoptat un copil şi ştiu cât de importantă este o familie pentru un copil şi cum poate să îi schimbe viaţa. Trebuie să ne gândim şi să vedem cum ajutăm această fetiţă”.

Sorina este acum bine. Comunică cu părinţii adoptivi şi a început să se joace cu copiii acestora. Protestele nu se opresc însă. Oamenii din Baia de Aramă ameninţă că vor veni în Bucureşti, iar pe internet, circulă o petiţie prin care mii de oameni cer anularea adopţiei.

