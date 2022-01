Noi probleme la Colterm? Radu Țoancă: „Sprijinul financiar a depășit cu mult toate plafoanele legale, devenind ajutor de stat”

Nu a început bine anul că se vorbește de noi probleme cu legea la Colterm. Consilierul local social-democrat Radu Țoancă spune că banii virați dinspre Primăria Timișoara către compania de termoficare vor depăși în 2022 plafonul prevăzut de lege, de 15 milioane de euro (75 de milioane de lei) anual. În 2021, în total, Primăria Timișoara a virat 199 de milioane de lei în conturile companiei. Anul acesta, numai subvenția la gigacalorie va fi de aproximativ 150 de milioane de lei. Social-democratul anticipează, astfel, că administrația Fritz va lua o măsură drastică: o nouă creștere a prețului la gigacalorie, pentru a reduce din subvenție.

„Administrația Fritz încalcă – al doilea an consecutiv – legislația națională și europeană. Sprijinul financiar către Colterm a depășit cu mult toate plafoanele legale, devenind Ajutor de Stat (ilegal). Amenda istorică încasată de administrația Fritz în anul 2021 pentru Colterm – pe care edilii încearcă să o paseze mediatic în cârca fostei administrații, stârnind hohote de râs, asociate acestui demers imatur și penibil – va fi eclipsată în acest an, din punct de vedere al sumelor, de un nou scandal financiar imens, care va agăța consecvent Timișoara pe harta scandalurilor nerespectării legislației europene, de data aceasta nu în probleme de mediu, ci în domeniul schemei privind ajutorul de stat . Echipa «reformistă» Fritz-Lațcău-Creiveanu se pare că și-a propus să califice orașul nostru pentru Premiul «Zmeura de aur» în administrație și nu pentru Capitală Europeană a Culturii!”, scrie Radu Țoancă într-o postare pe Facebook.

Acesta consideră că a fost încălcat Ordinul 1121/2014 privind Schema de Ajutor de Stat, care prevede o sumă maximă anuală de 15 milioane de euro pe care o pot primi, ca sprijin financiar, operatorii economici din domeniul sistemului centralizat de termoficare. Teoretic, se poate obține o derogare de la acest plafon, însă exista o procedură care nu a fost inițiată, continuă Țoancă.

Consilierul local prezintă această procedură: „Pentru obținerea acestei derogări sunt necesari următorii pași: declanșarea din timp a procedurii de consultare prealabilă cu Consiliul Concurenței; este interzisă implementarea unui ajutor de stat până la aprobarea Comisiei Europene (prevedere încălcată deja de Primăria Timișoara); Consiliul Concurenței îndeplinește rolul de autoritate națională de contact între autorități și instituții publice furnizoare de ajutor de stat și Comisia Europeană. Consultările și notificările pentru o Schemă de Ajutor de Stat trebuie demarate preventiv, înainte fi angajate subvenții publice, în condițiile în care, la nivel european, are loc o politică de reducere cvasi-generală a subvențiilor. În caz contrar , se adoptă o decizie de suspendare a oricărui ajutor de stat și se vor face demersuri de recuperare a sumelor acordate ilegal”.

„Este clar că administrația Fritz – complet analfabetă administrativ- nu a respectat această foaie de parcurs și a expus din nou orașul unor sancțiuni financiare rușinoase. Pentru că anul trecut suma acordată Colterm a atins cifra de 199 de milioane de lei (cu mult peste plafonul de 75 de milioane, chiar dacă luăm in calcul ajutorul guvernamental si pierderile tehnologice), iar în acest an numai cheltuielile cu subvenția gigacaloriei însumează 150 de milioane de lei. Consecința cea mai dramatică pentru abonații Colterm va fi triplarea și nu dublarea a facturii directe pentru încălzire și apă caldă pentru acest an.

P.S. Controlul Curții de Conturi recent încheiat la PMT pe tema termoficării atrage atenția, explicit, asupra plafonului privind Schema Ajutorului de Stat, însă nu este pentru prima dată și cu siguranța nici pentru ultima oară când oamenii noi vor ignora, cu desăvârșire, aceste recomandări legale și vor guverna în lumea lor, nederanjați – deocamdată – de nimeni!”, încheie Radu Țoancă.

Ar fi de menționat că de plafonul de 15 milioane de euro vorbeau inclusiv primarul Dominic Fritz și viceprimarul Ruben Lațcău, atunci când s-a votat dublarea prețului la gigacalorie. Aceștia, însă, spuneau că acest plafon este legat strict de subvenția la acest tarif.

Comentarii

comentarii