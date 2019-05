“Noi vrem pământ (pășune)!” – strigă ciobanii din Timiș

Ciobanii de la Asociația Tim Miorița Lugoj sunt revoltați de faptul că nu reușesc sub nicio formă să obțină terenuri pentru pășune de la ADS Timiș. Ei susțin că s-a ajuns la această situație gravă, fiindcă există multe terenuri care sunt arendate unor persoane care nici măcar nu dețin animale. Ei păstrează pământul neutilizat, dar obțin subvențiile. Alții îl subînchiriază pe bani grei la alți crescători de oi sau vaci, dar la negru.

E prea departe Sibiu de Lugoj…!

“Autoritățile se fac că nu știu de această stare de lucuri și nu verifică situația pe teren, pentru a lua măsurile ce se cuvin”, atenționează Aron Petruescu, vicepreședintele asociației Tim Miorița.

Petruescu are 1.200 de oi și 53 de ha de pășune, însă ar mai avea nevoie de încă 100 de ha pentru a putea satisface nevoia de hrană a mioarelor. În zona Lugoj mai există pășune, dar este împădurită. “Ne cere o redevență de 450 pe ha, plus impozitul. Nu se pot pășuna animalele acolo. La APIA nu e eligibilă la plată, din moment ce nu e curațat pământul”, spune Petruescu. Neavând terenul necesar, omul furajează oile sau merge pe pășune particulară, unde plătește mult prea mult. Cristian Crâsciu este coleg cu el în asociație. El deține tot 1.200 de mioare și are 50 de ha de pășune. Lui i-ar mai trebui tot 100 de ha, dar nu are nicio șansă să le obțină de la ADS.

“La 300 de metri de stâna mea, se află un teren al ADS de 100 de ha de pășune arendat din 2015 la unul din Sibiu. Acela ține terenul degeaba. Nu aduce oile acolo. Nici nu ar avea cum. E prea departe Sibiu de Lugoj. Nici nu îl curăță. El numai ia subvenția. La 300 de metri de mine să fie pășune și să nu o pot lua să mă folosesc de ea este grav. Pe contractul de arendă la durată scrie ”până la momentul concesionării”, dar care e acel moment? El poate merge cu acest contract și 100 de ani. Dacă ADS l-ar scoate la licitație eu l-aș licita, dar nu îl scoate”, a declarat Crâsciu.

Lipsa pășunilor – o problemă eternă?

Problema lipsei pășunelor este mult mai veche și ADS Timiș nu a găsit niciodată soluții eficiente pentru a-i mulțumi pe toți crescătorii de oi și vaci. Oierii spun că fermierii mari și puternici fac legea și sunt mână în mână cu autoritățile, iar cei mici rămân fără pășune. Gheorghe Mihăescu este președintele Asociației Tim Miorița Lugoj, are 700 de mioare și 46 de ha de pășune, dar e prea puțin. El a explicat: “Eu sunt vecin cu ADS, dar nu pot lua pășune, fiindcă nu mai există liberă. Cei care le dețin le-au subînchiriat.

Eu m-aș mulțumi să mai pot obține și 20 de ha să îmi pot hrăni oile în mod normal. Dacă ADS ar scoate terenurile la licitație, eu aș licita și aș avea o șansă să obțin ceva. Din cele 150 de ha care sunt lângă mine, m-aș mulțumi dacă mi-ar repartiza 20 ha să le licitez. Am făcut cerere la ADS dar nu am primit niciun răspuns. Sunt interese mult mai mari, ce trec peste interesele ciobanilor mici. Noi am vrea ca pășunile să fie scoase la licitație. Așa este corect. Dacă pe un teren sunt mai mulți solicitanți să aibă fiecare dreptul să îl poată obține”, susține Mihăescu.

Ce spune ADS Timiș?

Mădălina Andraș, consilier juridic la ADS Timiș, a explicat că toate terenurile aflate în administrarea ADS s-au oferit și se oferă prin licitație publică deschisă, în funcție de agroindustriala de la care provin. Nu se licitează exclusiv terenul agricol sau pășunea. Dacă vine ciobanul și face o cerere că vrea în concesiune pentru 20 de ani o suprafață de pășune pe o anumită localitate, la licitație vor fi scoase toate terenurile de la agroindustriala respectivă, indiferent că e neproductiv sau e agricol. Persoanele care și-au depus scrisori de intenție pentru arendare sau concesionare au fost trimise la București și s-au scos la licitație respectivele terenuri.

„În 2019, în funcție de scrisorile de intenție depuse, ADS va oferta la licitație publică cu strigare sau arendare terenurile cu destinație agricolă ce s-au aflat în exploatarea societăților comerciale, dar va încheia și contracte de concesiune, prin atribuirea directă cu persoane fizice sau juridice deținătoare de active”, se arată în răspunsul scris și semnat de Călin Gheorghe Bologa, directorul general al Agenției Domeniilor Statului din București.

Comentarii

comentarii