Noile parcări din Timișoara: mai puține locuri pentru mașini, mai multe „spații verzi, armonios integrate”

La mai bine de un an de la validarea primarului Dominic Fritz, USR PLUS Timiș se laudă cu schimbări… în privința parcărilor. Marți, 17 noiembrie, sunt date drept exemplu lucrările din zona Bucovina, unde o primă secțiune a parcării fost finalizată, iar a doua este în lucru și va fi finalizată, potrivit reprezentanților primăriei, în cursul acestei săptămâni. Aici, ca și în viitoarele noi parcări de cartier, spațiile dintre blocuri nu se vor mai transforma în „mări de asfalt, ce vara devin tigăi încinse”, ci vor fi „parcaje și spații verzi, armonios integrate”, se laudă cei din USR PLUS.

„Parcarea din Bucovina, unde, Primăria va completa spațiul verde existent și protejat în acest proiect cu gazon și copaci, arată direcția în care mergem. Așa vor arăta în viitor parcările din Timișoara. Administrația USR arată că putem avea și locuri de parcare umbrite și alveole largi pentru arbori. Și spații pentru mașini și pentru oameni”, se arată în cea mai recentă postare a paginii de Facebook USR PLUS Timiș.

„Parcarea de cvartal din zona Bucovina testează un nou model de amenajare a spațiului public din Timișoara, pentru că recurgem la o abordare diferită: zonele de parcare nu vor mai fi insule de asfalt, ci vor avea incorporate zone verzi, arbori cu alveole largi, trotuare și accese”, transmite și viceprimarul Ruben Lațcău, pe pagina de Facebook a primăriei.

În total, în parcarea din zona Bucovina vor fi amenajate circa 100 de noi locuri de parcare. Executivul are în planuri, însă, să o extindă și pe o a treia secțiune, momentan existând discuții cu proprietarii garajelor din vecinătate. Săptămâna viitoare ar urma ca fie dezbătut în plenul Consiliului Local și proiectul privind înființarea serviciul de administrare parcări, care să fie gestionat direct de primărie.

„În acest serviciu vom avea o echipă de proiectanți care să creeze parcaje moderne de cartier, care să integreze locuri de parcare cu elemente ce creează un spațiu urban de calitate. De altfel, banii încasați din parcare vor fi utilizați de noul serviciu pentru astfel de noi parcări”, promit reprezentanții primăriei.

Comentarii

comentarii