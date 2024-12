Noua destinație pentru experiențe culinare italiene: Little Italy Ristorante în Iulius Town!

Peste 50 de restaurante, cafenele și cofetării completează mixul de funcțiuni din Iulius Town. Peste 11.000 de mp din proiect sunt dedicați spațiilor HORECA, iar de curând s-a deschis o locație, unde timișorenii se poți bucura de o experiență senzorială completă. Little Italy by Prime aduce spiritul autentic italian în inima Timișoarei, îmbinând tradițiile culinare cu atmosfera modernă. Restaurantul se află la parterul clădirii de birouri United Business Center 3 și are panoramă spre Iulius Gardens.

Meniul propune o varietate de preparate, fiecare fiind realizat cu ingrediente premium, multe dintre acestea importate din Italia. Odată cu inaugurarea Little Italy by Prime, timișorenii se vor bucura de reduceri de până la 20% la toate preparatele, de luni până vineri, în intervalul orar 12.00 – 15.00.

Cei care vor un dish clasic italian pot încerca pastele Tagliolini al Nero di Seppia, realizate „in house” şi garnisite cu fructe de mare proaspete, şi vor fi impresionaţi prin savoarea intensă și aspectul spectaculos. Fiind o locație cu specific italian, pizza nu lipsește, iar iubitorii de arome rafinate cu siguranță trebuie să încerce sortimentul Con Tartufo, preparat cu brânzeturi italiene fine și aroma distinctivă a trufelor. La preparatele din carne, Filetto d’Angus alla Griglia, fragedul mușchi de vită, cucerește prin textura sa perfectă, acompaniată de garnituri alese. Semifreddo al Torrone, un desert cremos, cu nuga fină, aduce o notă autentică, perfectă pentru a încheia masa într-un mod memorabil.

Și cei mai mici gurmanzi găsesc la Little Italy Ristorante meniuri personalizate, cu paste simple, pizza cu ingrediente proaspete și prietenoase pentru copii, precum și deserturi care vor aduce zâmbetul pe buzele celor mai tineri oaspeți.

Little Italy Ristorante este deschis de luni până duminică, în intervalul orar 11.00 – 24.00, iar rezervări se pot face la numărul: 0773.703.990.

