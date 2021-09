Noua maternitate a CJ Timiș și noua secție UPU a Spitalului Județean Timișoara ar putea fi finalizate înainte de termen

Micile probleme apărute pe șantierele noii maternități și noii secții UPU de la Spitalul Județean Timișoara au fost rezolvate și lucrările merg bine. Alin Nica, liderul CJ Timiș, a fost pe șantier și a anunțat că există posibilitatea finalizării acestor investiții înainte de data finală din contract.

”Două dintre cele mai importante proiecte de infrastructură medicală ale CJ Timiș sunt în grafic și există chiar posibilitatea să fie finalizate înainte de termenul contractual. Am vizitat vineri cele două șantiere, am fost mulțumit de felul în care constructorii execută lucrările și i-am felicitat pentru mobilizare. Iată că este posibilă o relație onestă cu constructorii, fără compromisuri lipsite de verticalitate. Am transmis un mesaj clar în piață că, în mandatul meu, licitațiile vor fi organizate la cele mai înalte standarde și că am toleranță zero față de întârzieri, presiuni pentru mai mulți bani sau lucrări neconforme pe șantier”, a spus Nica.

La maternitate au fost deja efectuate mai multe lucrări la fundație.

”La noua maternitate, în cele 5 săptămâni scurse de la ultima vizită, s-a turnat betonul de egalizare, s-au realizat hidroizolațiile, s-au făcut armăturile și s-a turnat beton în radier pt casa liftului. Am apreciat reacția constructorului care atunci când a atins nivelul pânzei freatice în timpul săpăturilor pentru radier, nu s-a plâns, nu a întârziat, ci a acționat prompt pentru rezolvarea problemei și a recuperat rapid decalajul.

La noua maternitate, în următoarele săptămâni urmează finalizarea fundației pentru cele două corpuri”, a mai anunțat Nica.

O serie de ”descoperiri” neașteptate găsite pe teren au întârziat lucrările la secția UPU. Din fericire, acestea au fost rezolvate.

”Și în cazul șantierului de extindere UPU lucrurile stau destul de bine, după ce au fost deviate conductele de oxigen, respectiv de canalizare. În momentul de față se lucrează la armătură, iar în 4 săptămâni se toarnă placa peste subsol. Până la sfârșitul anului, am primit garanții că se va edifica parterul. Am aflat cu plăcută surprindere că s-a făcut o hidroizolație mai bună, superioară celei prevăzute în proiect și mă aștept ca lucrările să continue așa, indiferent de condițiile meteo”, conform președintelui CJT.

Acesta spune că dacă vremea va fi bună, la maternitate s-ar putea ridica un nou etaj în fiecare lună. În total sunt 6 niveluri (demisol, parter, 4 etaje și etaj 5 retras destinat utilajelor tehnologice pentru infrastructura medicală a Spitalului).

Comentarii

comentarii