Noua maternitate din Timișoara așteaptă inaugurarea. Alin Nica: „Clădirea este gata” – foto

Noua maternitate a Spitalului Județean din Timișoara urmează să fie inaugurată la sfârșitul lunii martie. Clădirea este gata, mobilierul și parte din noile echipamente medicale au fost montate, dar mai e nevoie de o serie de autorizații.

„Clădirea este gata. Până la mutarea pacienților și a personalului medical în noua clădire, trebuie să punem în funcțiune noile echipamente pe care le-am achiziționat în acest proiect și să le testăm. Parte din ele sunt deja pe poziții, parte sunt încă în containerele din curtea Spitalului Județean. Asta ne mai ia câteva săptămâni. Ce mai avem de făcut este partea de acreditare și autorizare a clinicii. Și această parte birocratică durează săptămâni. Această clinică este prima maternitate construită în partea aceasta de vest a țării în ultimii 50 de ani”, a spus Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș.

Noua clinică va avea compartimente de fertilizare in vitro, ginecologie, chirurgie laparoscopică și histeroscopică, obstetrică fiziologică și spitalizare de zi, terapie intensivă, secție pentru prematuri, nou-născuți eutrofici, secție ATI, bloc operator, săli de nașteri și camere de gardă. Noua clinică are regim de înălțime demisol, parter plus patru etaje.

Lucrările au demarat în vara anului 2021, în urma unei investiții de aproximativ 14 milioane de euro, în cadrul unei finanțări transfrontaliere România-Ungaria. Ca proiectul să fie eligibil, unul dintre criterii a fost ca numărul de paturi să rămână acelaşi ca până acum, adică 130 de paturi.

