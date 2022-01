Noul an a adus în Iulius Town reduceri de până la 70%

Stilul tău are nevoie mereu de mici ajustări, care să-ți aducă o parte din bucuriile cotidiene: un parfum nou, o rochie numai bună de scos la plimbare, o geantă șic, o pereche de încălțăminte de sezon sau pulovere perfecte pentru o escapadă la munte îți vor oferi vibe-ul de care ai nevoie la începutul noului an. Dacă vrei să-ți îmbogățești garderoba sau îți dorești un gadget nou, accesorii statement sau vrei să faci un refresh al casei după sărbători, actualizează-ți wishlist-ul și profită de reducerile de până la 70% din Iulius Town!

New year, new style and new clothes! Winter Sale a început în Iulius Town Timișoara, iar brandurile tale preferate te întâmpină cu oferte de până la 70%. Guess, Bershka, House, Koton, Liu Jo, Mango, Peek & Cloppenburg, Marc O`Polo, Massimo Dutti, Motivi, Nissa, Oysho, Poema, Pull & Bear, Stradivarius, Terranova,Tommy Hilfiger, Zara, dar și alte locații îți propun promoții la o gamă variată de produse în tendințe, perfecte pentru un început de an cu stil. Descoperă reducerile Winter Sale, accesând catalogul online!

Asortează-ți ținuta cu o pereche de pantofi din piele, cizme ori ghete călduroase! Anna Cori, Benvenuti, CCC, Deichmann, Ecco Shoes, GRID, Sizeer, Skechers, Superdry, Tezyo, Office Shoes și alte branduri de profil afișează reduceri luna aceasta. Dacă vrei să reintri în formă după sărbători, la Adidas, Intersport, New Era, Nike ai promoții la echipamente sportive și nu numai.

În sezonul rece pielea devine sensibilă, însă locațiile cu produse de skin-care și cosmetice din Iulius Town Timișoara, precum: Douglas, Inglot, MAC, Pro Beauty, Pupa Milano, Yves Rocher te așteaptă cu tot ce ai nevoie pentru un ten sănătos, dar și cu oferte de până la 60%. Magazinele cu bijuterii au redus prețurile la o selecție de produse, pentru ca tu să strălucești în acest an. Consultă catalogul online și vezi ce branduri participă în campania Winter Sale!

Și articolele pentru copii sunt reduse cu până 50% în Chicco, Next, Varunas și Dinoland. Iar dacă anul acesta vrei să dai un refresh casei tale, trebuie să știi că Zara Home, English Home și Nobila Casa au promoții de nerefuzat.

Comentarii

comentarii