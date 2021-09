Noul an școlar a început cu multe emoții, zâmbete, îmbrățișări și flori, la Liceul “David Voniga” din Giroc

Noul an școlar 2021-2022 a început cu multe emoții, bucurii, zâmbete, îmbrățișări și cu buchete de flori multicolore oferite în dar, la Liceul “David Voniga” din Giroc județul Timiș.

Sutele de copii, alături de părinți, au invadat curtea școlii, de dimineață devreme, încântați că s-au întors la școală și că își revăd colegii și dascălii. Cu nerăbdare au așteptat discursurile de bun venit ale autorităților și conducerii liceului.

Invitați speciali au fost Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș și parlamentarul Ben Oni Ardelean, care are cabinet deschis chiar la Giroc.

Cu acest prilej, Mihaela Pascu, directoarea unității de învățământ a spus: “Cred că toți vă bucurați de reîntâlnirea cu colegii și dascălii. De aceea nu am să vă răpesc prea mult timp, pentru a vă lăsa să vă depănați amintirile frumoase din vacanța ce tocmai s-a încheiat. Când privesc la voi revăd speranța și încrederea că veți continua prin educație și implicare să construiți o lume mai bună și să transformați defectele în calități. Vă doresc succes”.

De asemenea, Alin Nica le-a urat elevilor și cadrelor didactice să aibă un an plin de rezultate bune și fără restricțiile date de COVID.

“Aveți una dintre cele mai frumoase școli din județul Timiș, cu profesori minunați, de aceea am ținut să fiu prezent alături de voi, dragi elevi, aici, la deschiderea noului an școlar. Vreau să vă urez să aveți un an plin de rezultate bune la învățătură, plin de bucurii, să îi faceți mândri pe părinți și pe dascăli și pe toți cei care își pun speranțele în voi că veți fi cetățeni responsabili și respectabili ai societății. Vă urez un an fără restricții și complicații date de pandemie și să ne vedem cu bine și la sfârșitul acestui an când veți primi premiile și distincțiile de elevi buni la învățătură”.

