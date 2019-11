“Now What? – sau cum UVT și DGASPC Timiș pot să îi sprijine pe tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului

Universitatea de Vest Timișoara și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș au prezentat, miercuri, rezultatele proiectului ERASMUS+ “Now What?: Preparing and Empowering Youth Leaving Care”.

Parteneriatul este format din opt instituții și organizații, din patru țări europene: Universitatea de Vest din Timișoara (România – coordonatorul proiectului), Organizația “The Smile of the Child” (Grecia), Athens Lifelong Learning Institute (Grecia), University of Lusofona (Portugalia), University of Tirana (Albania), Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș (România), SOS Satele Copiilor (România) și SOS Villages Albania (Albania).

Obiectivul principal al proiectului “Now What?” este de a sprijini tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului în a-și valorifica potențialul cât mai bine. Proiectul oferă sprijin tinerilor în vârstă de 16-19 ani care sunt fie în îngrijire în sistemul de protecție a copilului, fie au părăsit sistemul. Domeniile în care aceștia primesc sprijin sunt diverse, și anume: locuire, formare, suport financiar, piața locurilor de muncă, legislație, incluziune socială.

Peste 50 de reprezentanți ai unor instituții publice și ONG-uri active în domeniul asistenței sociale și protecției drepturilor copilului au participat la această dezbatere, cu toții fiind interesați de rezultatele proiectului.

Evenimentul și-a propus să asigure cadrul necesar pentru discuții și recomandări cu privire la schimbările cheie necesare în practică pentru a putea avea mecanisme dedicate de suport pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție.

În cadrul acestui eveniment, a fost accentuată importanța dezvoltării și a implementării mecanismelor integrate de suport care să pregătească tinerii pentru o tranziție sănătoasă și de succes către traiul indepedent.

„Considerăm că diferența dintre cei care fac această ”trecere” cu succes, cei care ”supraviețuiesc” și cei care ”se luptă” depinde de suportul pe care ei îl primesc înainte de momentul părăsirii, îngrijirii și în timpul tranziției”, a declarat doamna prof. univ. dr. Mihaela Tomiță, manager de proiect.

La rândul său, doamna Monica Trușcă, director executiv în cadrul DGASPC Timiș și responsabil proiect, a prezentat aspecte legate de integrarea socio-profesională a tinerilor care provin din sistemul de protecție a copilului și rolul important pe care îl au mentorii implicați în acest proiect. Alături de personalul de specialitate din cadrul DGASPC Timiș, mentorii îi ajută pe tineri să se integreze socio-profesional, să își dezvolte abilitățile pentru o viață independentă și să fie pregătiți pentru responsabilitățile vieții în comunitate.

Acest proiect este susținut de Consiliul Județean Timiș. Andrei Lucaci, administrator public al CJT, a reliefat importanța pe care CJT o acordă asistenței sociale și susținerii persoanelor aflate în dificultate. Un alt aspect important a fost menționat de conf. univ. dr. Theofild Lazăr, prodecan al Facultății de Sociologie și Psihologie din cadrul Universității de Vest Timișoara. El a făcut referire la importanța cercetării sociologice din acest proiect și la importanța acestor date pentru personalul implicat în protecția copilului, rezultatele proiectului urmând să fie diseminate la nivel național și european.

