Multă lume mă întreabă dacă ÎNCĂ nu sunt dezamăgită de domnul primar Dominic Fritz. Am răspuns mereu, cu politețe, inclusiv celor de pe FB, că mi-am luat răbdare un an. Să se adapteze, să înțeleagă sistemul, să devină primar, cu adevărat. A trecut mai bine de un an. Cum a fost evident, l-am susținut pe Dominic Fritz din suflet, mult peste ceea ce înseamnă un contract de publicitate electorală. M-a cucerit cu zâmbetul lui cald, am avut încredere în educația sa germană, am văzut în el viitorul. Atenție, nu am votat niciodată USR, ci doar primarul, ca exponent, dar el este prizonierul lui Lațcău, condamnat la muncă în folosul comunității. O rușine!

Am greșit. Poate nu total. Am discutat cu el în campania electorală de anul trecut, atrăgându-i atenția asupra COLTERM-ului. Indiferent cât de criticabil a fost Nicolae Robu, a angajat datorii, a făcut lucruri pentru care ne-am revoltat, dar nu a lăsat niciodată Timișoara în frig.

Acum, Timișoara este condusă de un grup de incapabili, de ignoranți, de trădători ai noști, ai naivilor, care ne anunță că de abia de luni, 11 octombrie 2021, vor începe testele de căldură.

O să începem și noi o campanie de strângere de semnături pentru demiterea lor! Suntem mai mulți, chiar cei care au votat favorabil, lângă cei care nu au votat. Este o crimă! 50.000 de utilizatori, peste 150.000 de timișoreni, spitale, școli, blocuri, în frig sau cu multe radiatoare și alte surse electrice.

Nu lăsa Timișoara în frig, Dominic Fritz, ai promis! Da, folosesc persoana a doua singular pentru că așa ne vorbim, pentru că m-am certat cu unii prieteni în campanie, pentru că ei se amuzau de optimismul meu, și aveau dreptate!

Este frig, Dominic Fritz, iar COLTERM-ul începe probele la 35 de grade, adică jumătate doar în locuințe. Nici Ceaușescu nu a cutezat asta! Timișoara nu mai are aceeași populație puternică, activă, pentru că s-a mixat prea mult cu persoane din alte zone, care nu știu ce a fost Timișoara, cel puțin până cum 15 ani, dar nu am dispărut toți bănățenii, ca să nu știm ce avem de făcut.

Strigătul meu de revoltă nu este pentru mult criticatul Lațcău, el este prea neimportant, pe el l-au votat doar cei care au dorit USR, iar soarta lor este în dizolvare. Sunt revoltată pe Dominic Fritz, pe care l-au votat ai lui, plus din PNL, plus Forumul German, plus tinerii neancorați politic, plus, plus…

Pentru asta strig!

Căldură, Dominic Fritz! De Timișoara nu vă bateți joc!

