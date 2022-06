„Nu merge cu vorba bună!”. Prefectul Mihai Ritivoiu trimite Garda de Mediu prin parcurile din Timișoara

Prefectul Mihai Ritovoiu transmitea, pe 4 mai, că dă termen Primăriei Timișoara data de 1 iunie pentru tăierea ierbii din parcuri. Acest lucru nu s-a întâmplat nici la două săptămâni după termenul dat, astfel că marți, 14 iunie, prefectul revine asupra subiectului și spune că a dispus Gărzii de Mediu și Direcției Agricole să efectueze controale în parcurile din municipiu.

„Prefectul nu ar trebui să se ocupe de tăierea ierbii din parcuri. Avem suficient de lucru la Prefectură, de la investitori străini până la fond funciar şi migrație. La începutul lunii mai, am dat termen o lună de zile Primăriei Timişoara pentru tăierea vegetației din parcuri. După şase săptămâni, vedeți la fel de bine ca şi mine care este situația. Pe lângă pericolul prezentat de căpuşe şi ambrozie, am ajuns şi de ruşinea ştirilor naționale. Că de aspectul general al parcurilor nici nu e cazul să vorbim. Drept urmare, am dispus Gărzii de Mediu şi Direcției Agricole să efectueze un control în parcurile din Timişoara, deoarece se pare că nu merge cu vorba bună!”, scrie prefectul într-o postare pe rețelele socializare.

