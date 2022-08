Nu poate fi declarat calamitat tot județul Timiș!

Ministerul Agriculturii a anunțat situația suprafețelor calamitate (cele pentru care s-au întocmit procese-verbale de constatare a pagubelor până în data de 8 august). Suprafața totală afectată de secetă este de 242.958 ha.

Au raportat culturi afectate de secetă 30 de județe: AB, AR, BC, BH, BT, BR, BV, BZ, CL, CT, DB, GL, GR, HD, IF, IL, IS, MM, NT, OT, PH, SJ, SM, SV, TR, TM, TL, VS, VL, VN.

Pe culturi, situatia este următoarea. Au fost afectate de secetă: grâu, triticale: 133.460 ha, orz, orzoaică, ovăz, secară: 20.121 ha

rapiță: 24.399 ha, porumb: 40.476 ha, soia: 2.641 ha, mazăre: 558 ha, floarea-soarelui: 15.148 ha, plante furajere: 1.955 ha și alte culturi: 4.107 ha – a explicat revista www.profitulagricol.ro.

Conform Direcției pentru Agricultură a Județului Timiș, nu poate fi declarat calamitat întreg județul, fiindcă vor fi și producții, în unele zone, chiar dacă mult mai mici.

”Nu poți declara și presupune că va fi calamitat tot județul, fiindcă așa ceva nu este posibil. E departe de realitate. Este o prostie ce a declarat acel domn, fiindcă în Timiș, vom avea și producții și nu poți să impui întreagă agricultură calamitată. Nu poți să vorbești în numele DAJ Timiș și să faci asemenea declarații nerealiste fără să întrebi. Mai mulți fermieri și autorități locale m-au sunat să mă întrebe de această chestiune șocantă. Poți vorbi în numele tău personal de inginer, dar nu în numele DAJ Timiș. Nu poate fi declarat calamitat tot județul. Vor mai fi și producții”, a declarat Ancheș.

În această perioadă, există comisiile pe teren pentru constatarea pagubelor produse de secetă. E adevărat că situația este dificilă în Timiș. Anul 2022 este cel mai secetos an din ultimii 30 de ani. În unele zone, până la doi metri adâncime, umiditate tinde spre zero. Ultimele ploi au mai adus speranțe pentru floarea soarelui, poate și pentru o parte din porumb.

