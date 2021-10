Nu s-a mai votat majorarea tarifelor la Colterm, fiindcă s-a cerut dezbatere publică. În plină criză, consilierii locali se ceartă… politic

Marți, 26 octombrie, consilierii locali din Timișoara s-au întâlnit în ședință ordinară. Deși unul dintre principalele puncte de discuție ar fi trebuit să fie creșterea tarifului la gigacalorie pentru abonații Colterm, primarul Dominic Fritz a decis retragerea punctului de pe ordinea de zi, după ce sindicatul angajaților din primărie a solicitat dezbatere publică. Totuși, discuțiile din plen au avut legătură cu compania de termoficare, mai ales că marți s-a oprit livrarea de căldura și apa caldă către abonați – gospodării, dar și spitale, școli și instituții publice.

Au luat cuvântul, pe rând, primarul și consilierii locali ai tuturor partidelor. Fritz a reluat, astfel, discursul pe care l-a avut și cu câteva ore înainte, în conferința de presă în care a anunțat tragica veste. A vorbit despre aceleași cauze pentru lipsa furnizării agentului termic: datoriile istorice, prețul gazului, majorat de cinci ori în ultimul an, lipsa sprijinului de la nivel central.

„Am avut o ședință, acolo unde există aparate de climatizare, o să le folosească pe acelea, dar nu vor băga radiatoare, aeroterme care funcționează pe bază electrică, știți care este rețeaua electrică în aceste clădiri. Am avut multe discuții cu companii de gaz, situația în piață este oricum una critică, asta duce prețul la niște cote istorice, a explodat foarte, foarte mult. Unele companii ne-au refuzat spunând că nu au cantitățile necesare, iar Colterm are nevoie de cantități foarte, foarte mari, fiind, după București, a doua cea mai mare. Fie că au cerut plăți în avans, fie că au cerut și garanții – unul a cerut 89 de milioane de lei –, nu sunt sume de care dispunem. Plata în avans am avut și la E.On, și tocmai pentru că nu putem duce (în continuare un contract asemănător – n.r.). Bineînțeles că sunt și am fost în legătură constantă cu instituțiile abilitate, cu ministrul Energiei. (…) E foarte clar că ori vine un furnizor de gaz care acceptă alte forme de garantații ori, într-adevăr, vine o sumă consistentă din partea guvernului ca să suplimenteze încasările Colterm. Anul acesta am dat 136 de milioane de lei din bugetul local, o sumă record. Sumă care se datorează dorinței noastre de a continua încălzirea centralizată în oraș”, a spus, printre altele, Fritz.

Dintre consilierii locali, fiecare – în special cei de la USR și PNL – a cerut soluții, în general, doar de la ceilalți, unii parcă și uitând – sau nedându-și seama – de rolul jucat de partidul lor în criza de la Colterm. Dacă ar fi să te iei după unii consilieri PNL, cei opt ani de administrație Robu și datoriile acumulate parcă nu au contat deloc în refuzul E.On de a mai livra gaz. Pentru cei ai USR PLUS parcă încă ar fi în funcție fostul primar, iar deciziile luate în ultimul an în cadrul companiei ar fi fost luate de alți oameni, nu de cei pe care tocmai ei s-au străduit să îi pună acolo. Ar mai fi de spus și că, deși s-a propus ca discuțiile să se „axeze pe soluții”, Răzvan Negrișanu, consilierul local USR PLUS care a fost președinte de ședință marți, își dădea seama că discuțiile au „tentă politică” și că se abat de la regula stabilită doar atunci când nu vorbeau colegii săi.

Pe bună dreptate, liberalii – Ștefan Sandu, Dan Diaconu, Simion Moșiu – au remarcat că actuala administrație nu a luat în calcul continuarea producției de agent termic pe cărbune, dar și că nu a găsit bani pentru plata certificatelor de CO2. În trecut, au spus aceștia, au fost luate credite pentru plata acestora. Astfel, nu a fost luată o amendă precum cea de 21 de milioane de euro din primăvară, dar, cum a remarcat Fritz, au fost de plătit câteva zeci de milioane de lei tocmai pentru aceste datorii. De menționat că, cu tot cu amenda luată în acest, încă rămân de plătit certificatele. Pentru CET Centru, acestea ar fi deja achitate, la șase luni după termen. Ce-i drept, la CET Sud, nici acum nu s-a întâmplat asta.

La rândul lor, cei din USR PLUS – Paula Romocean, Rodica Militaru, Aida Szilagyi, Răzvan Stana, Ovidiu Merean – au ținut să remarce, tot pe bună dreptate, că s-au moștenit datorii de sute de milioane de lei de la administrația Robu, care au avut impact asupra finanțelor companiei și neîncrederii furnizorilor. Totuși, le-au răspuns peneliștii, nu s-a oprit căldura, deși datorii existau și în anii precedenți.

Cu cât discuțiile mergeau mai departe, cu atât mai puțin păreau atât unii, cât și ceilalți să își dea seama că au parte din vină. Liberalii s-au trezit să ceară demisii, iar useriștii să îi acuze pe ceilalți că doar speculează politic situația. Vorbim de aproximativ aceiași liberali pentru care nu au fost prea importante investițiile în rețeaua de termoficare în anteriorii opt ani, dar și de aproximativ aceiași useriști – ar fi de remarcat aici Paula Romocean și Ruben Lațcău – care vedeau conspirații atunci când Roxana Iliescu sau alți consilieri locali puneau întrebări legate de subiectul Colterm.

Printre episoadele disputei verbale PNL/USR-PLUS, a intervenit și Marius Craina, medic de profesie: „De 30 de ani sunt în sistemul de sănătate, cunosc problema și condițiile pe care spitalele din Timișoara le au. Nu sunt de acord nici cu întreruperea căldurii la timișorenii care și-au plătit toate taxele, dar situația din spitale nu poate suporta să rămână fără căldură, nici măcar câteva zile. Situația bolnavului este diferită. Mai avem nou-născuții care stau în saloane cu mamele lor. Nu putem să îi ținem în condiții improprii. Trebuie să se facă toate eforturile pentru ca spitalele să nu rămână fără căldură. Începând de mâine, trebuie să găsim soluții pentru un minim de decență”.

Ulterior, discuțiile au mai ajuns în jurul mamelor și copiilor, ceea ce pare că nu i-a fost pe plac lui Răzvan Stana. „Useristul” le-a imputat „oamenilor vechi” din politică faptul că nu au rezolvat alte probleme urgente legate de cei mici, menționând că el s-a implicat în mai multe probleme sociale de acest gen de-a lungul timpului. Stana a lăsat de înțeles că se referă la „ultimii 31 de ani”.

Pe lângă acestea, liberalii i-au acuzat pe „useriști” că doar continuă să facă „marketing politic” (Dan Diaconu), au cerut „demisii pe linie” (Moșiu) sau au cerut formarea unor comisii de specialitate (Tabără). Consilierii USR PLUS, pe de altă parte, au tot continuată să îi acuze pe colegii din alte partide că nu vin cu soluții și doar caută să dea vina pe actuala administrație.

Dacă, pentru trecut sau prezent, situația s-a prezentat clar negativ, pentru viitor, cel puțin „useriștii” sunt optimiști în privința insolvenței ca soluție salvatoare. Cosmin Tabără (PNL) a spus că nu e chiar un bau-bau, dar Radu Țoancă (PSD) și Roxana Iliescu (PRO România) au fost mai degrabă pesimiști. Primul a ținut să spună că degeaba iau consilierii locali măsuri, având în vedere că a intrat în insolvență Colterm. Roxana Iliescu, pe de altă parte, vizibil emoționată, a spus că omologii săi de la USR PLUS nu au niciun drept să ceară soluții, din moment ce au ținut totul secret în cadrul companiei.

„La ora 10.00 (când a fost aprobată de instanțe insolvența – n.r.), domnul Fritz a fost demis de la Colterm. S-a decis un administrator judiciar. Putem face foarte multe comitete, comisii și uniuni de salvare. Mortul nu îl mai putem scoate de la groapă. Toți cei care angajează furnizori de ultimă instanță mint. Colterm nu își mai aparține lui însuși. În AGA vom fi convocați doar vrea să ne convoace acel administrator judiciar. Din cei nouă foști membri de CA, unul va fi numit administrator special. A devenit istorie și va furniza pe pilot automat. Restul e pură demagogie. Haide să mai terminăm, ne-am jucat de la 3 dimineața la 3 după-masa. Ne-am jucat cu această jucărie și am stricat-o de tot. Putem să ne dăm cu părerea, să vorbim, să avem discuții, dar păcălim oamenii. Prețul la gigacalorie ni-l va propune administratorul special, iar toate contractele le va semna acel consorțiu”, a spus Țoancă.

„Mi se pare absolut indecent și sfidător să ni se ceară astăzi soluții nouă, consilierilor locali. Astăzi, când E.On a închis robinetul, Tribunalul Timiș a intrat în insolvență, și, tot astăzi, primarul a anunțat eșecul lamentabil al negocierii pentru un nou furnizor. Apropo de ce a menționat domnul Țoancă, sunt curioasă cine va fi administrator special. Am tot avut intervenții de luni de zile, am arătat cu degetul articole de lege, am convocat AGA și nu am fost luați în seamă. Trebuia să fie pe 24 august. La punctul 4 era «aprovizionarea pentru iarnă, stocuri de cărbune». Am fost ignorați total, a trebuit să facem pe detectivii particulari. După ce un an întreg ai fost ignorat, astăzi ți se cer soluții…”, a declarat și Roxana Iliescu.

Ulterior, au existat și alte discuții cu iz politic între consilierii locali. Acestea au pornit fie de la Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” (PNDL 3), fie de la decizia USR PLUS de a vota împotriva guvernului Cîțu și, astfel, să fie mai dificil de primit un sprijin guvernamental, dar chiar și de la… frizeriile Cooperativei Igiena.

