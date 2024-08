Nu ştii ce să faci în weekend? La Iulius Town te aşteaptă întreceri de raliu, competiţii de baschet, cinema în aer liber şi distracţie pentru copii

Special pregătit pentru distracție, adrenalină, competiții sportive trăite cu intensitate, dar și pentru seri de film sub cerul liber și veselia specifică celor mici, Iulius Town Timișoara te așteaptă să te încarci cu energie și să te bucuri de vară împreună cu cei dragi. BCR Sport Arena Streetball Timișoara, Campionatul Național de Super Rally, Flight Cinema in My Town și ateliere de creație și facepainting pentru cei mici sunt surprizele acestui weekend.

BCR Sport Arena Streetball Timișoara te așteaptă, weekendul acesta, cu o atmosferă demnă de campionatele internaționale de baschet. Evenimentul include sesiuni de jocuri tematice, meciuri demonstrative, dar și momente unice însoțite de efervescența și spectacolul caracteristice sportului în echipă, în zona Family Plaza din Iulius Gardens, dar şi în interiorul Iulius Town, în Atrium.

Traseul spectaculos în jurul ansamblului mixed-use merită explorat, iar tu ai posibilitatea să trăiești cu intensitate emoția unui spectacol automobilistic, odată cu cea de-a doua etapă a Campionatului Național de Super Rally. Vineri, de la ora 19.00, în Parcarea VIP UBC 0, va avea loc Startul festiv, când vor fi prezentate echipajele care vor concura, iar sâmbătă, de la ora 09.00, vor avea loc manșele de recunoașteri și antrenament. Printre participanții la Campionatul Național de Super Rally se numără și nume consacrate ale motorsportului românesc: Mihai Leu, Costel Cășuneanu, Vali Porcișteanu, Leo Borlovan (câștigătorul ediției din 2023), precum și timișorenii Radu Benea și fiul său, Nicolas Benea.

Tot în acest weekend, începând cu ora 20.00, Iulius Gardens devine destinația favorită a pasionaților de filme în aer liber. Vineri, va fi difuzată pelicula „Dance-Off”, o poveste în care dragostea se trăiește în pași de dans, în timp ce sâmbăta va fi dedicată filmului „The Courier”, pelicula care te transpune în lumea spionajului și îți arată țesătura de intrigi și secrete a serviciilor de informații aparținând marilor puteri mondiale. Sesiunea de filme va fi încheiată duminică, cu proiecția „Dear John”, una dintre cele mai apreciate pelicule și, totodată, un clasic pe care îl regăsim adesea în topul filmelor romantice. Check-in-ul se face de la ora 19.00, iar accesul este gratuit.

În lumea copiilor, veselia, joaca și reprizele de socializare sunt elementele care compun universul celor mici. Sâmbătă, în zona Intersport din Iulius Mall, copiii vor avea parte, începând cu ora 11.00, de ateliere de creație și facepainting și se vor distra personalizând evantaie cu markere colorate.

