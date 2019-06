Nuntă opulentă la Arad între doi romi… din Germania

Nunta de lux in Arad intre doi romi din Germania! Rochia a fost 30.000 $! Emisiunea „Se striga Darul” de la Kanal D a filmat in cea mai recenta editie a ei una dintre cele mai extravagante nunti din Romania de anul acesta.

Andreea Mantea si Mihai Mitoseru au participat impreuna cu o echipa de filmare la o nunta de pomina in Arad. Mirii, Mihai Gabriel Filip si Sarah sunt doi romi care s-au nascut in Germania si locuiesc acolo dar au ales sa-si faca nunta in tara, in Arad dupa traditiile familiei lor.

Socrii celor doi proaspat insuratei nu au ezitat sa-si etaleze intreaga avere, chiar daca intr-un mod ceva mai „elegant” fata de rudele lor care nu au trait in Germania in ultimii 30 de ani. Astfel familiiel celor doi miri erau destul de emancipate dar bogatia fabuloasa pe care o aveau ii facea sa fie nevoiti sa o etaleze chiar si fara sa-si doreasca asta.

Povestea lui Mihai si Sarah a inceput asa cum e in etnia lor in urma cu multi ani, atunci cand probabil familiile s-au inteles ca cei doi copii sa se casatoreasca dupa ce vor mai creste. Intre timp insa, tatal mirelui si al miresei au continuat sa adune proprietati in Germania si in Romania si sa faca afaceri care i-au imbogatit peste masura.

Este cunoscut faptul ca romii care au plecat in Germania imediat dupa Revolutie acum sunt unii dintre cei mai bogati din etnia lor.

Si familiile acestea nu fac deloc exceptie. Nunta lor a fost cu adevarat una de telenovela. Inainte de cununia oficiala familiile si mirii au realizat un filmulet aproape artistic in Singapore unde parintii fetei si ai baiatului au jucat roluri exact ca niste actori amatori intr-un film in care se „negocia” nunta celor doi si se batea palma. Intreaga scena a fost filmata in unul dintre cele mai luxoase restaurante din Singapore.

Imediat dupa ce s-a turnat acest filmulet, cei doi miri au plecat in continuare in Thailanda acolo unde pe o plaja, la o cina romantica, filmul a continuat cu momentul in care el o cere pe ea cu un inel cu o piatra uriasa.

Revenind la nunta din Arad care a avut loc la Castelul Lupas, familiile si sutele de invitati ai mirilor au uimit pe toata lumea cu masinile pe care le conduceau. De la Lamborghini Aventador pana la ultimul tip de Rolls Royce, zeci de masini pe coloane de kilometri intregi depaseau valoarea de 7 milioane de euro. Toti nuntasii au fost opriti si intervievati de Andreea Mantea care i-a rugat pe rand sa „doneze” ceva pentru zestrea miresei, iar aici s-a vazut „valoarea” fiecarei familii.

Unii dintre invitati i-au oferit vedetei de la Kanal D 2.000 de euro in bancnote de 500 de euro, altii s-au oferit sa-i dea un kilogram sau doua de aur. Pe lanta toate astea rochia miresei a fost comandata direct in Kuweit si se estimeaza ca a costat peste 30.0000 de dolari in timp ce mirele a fost putin mai modest, alegandu-si costumul din Arad pentru doar 4.000 de Euro.

Pantofii miresei erau ca de clestar si erau si ei de la un designer de renume mondial iar punctul culminat al nuntii a fost focul de artificii care a durat peste 25 de minute imediat dupa momentul tortului.

Sursa: radiosimplu.ro

