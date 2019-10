O asociație formată din tineri arhitecți din Timișoara a strâns donații de zeci de mii de euro pentru salvarea Băilor Herculane

Retailerul roman de bricolaj Dedeman doneaza 18.000 de euro la campania de strangere de fonduri derulata in aceasta perioada pentru protejarea statiunii Baile Herculane, care se degradeaza pe zi ce trece, suma pentru lucrari ajungand la 58.000 de euro, a anuntat Asociatia Locus.

“Multumim extraordinar companiei Dedeman pentru implicare si pentru sprijinirea proiectului de punere in siguranta a Bailor Neptun prin donarea sumei de 18.000 de euro!”, a scris Asociatia Locus pe Facebook.

La inceputul lunii octombrie, Asociatia a ajuns la un acord cu Primaria in ceea ce priveste inceperea santierului de punere in siguranta a Bailor Neptun, dupa o perioada de neintelegeri, in care Primaria nu voia sa ii lase pe studenti si arhitecti sa se ocupe de problema.

“Vom dona lucrarea de punere in siguranta catre UAT Baile Herculane. Pentru inceperea santierului echipa noastra va trimite catre Primaria Baile Herculane urmatoarele documente care vor atesta faptul ca putem duce la bun sfarsit lucrarea. Acestea sunt: extras de cont la zi, statutul Asociatiei, contractul semnat cu firma de executie, cazierul fiscal al firmei de executie, oferta actualizata pe suma existenta in cont, lucrarile care pot fi executate in suma actuala, garantia lucrarii”, anunta Herculane Project.

La inceputul lunii septembrie, Asociatia Locus nu reusea sa ajunga la un acord cu Primaria Baile Herculane, care sustine ca asociatia nu se poate ocupa legal de lucrari si solicita ca banii stransi, 40.000 de euro, sa ii fie donati, pentru a se ocupa ea, in timp ce incerca sa dea cladirea inapoi proprietarilor.

Asociatia Locus a incheiat cu Primaria Orasului Herculane un protocol de colaborare, in martie 2018, care are ca obiectiv punerea in siguranta a Bailor Neptun, apoi restaurarea acestora.

Primaria Baile Herculane sustine, insa, ca doar ea poate face lucrarile la monumentul istoric si refuza sa incheie un acord tripartit cu Asociatia Locus si un executant sau sa semneze un act aditional actualului protocol. In schimb, Primaria cere asociatiei sa ii doneze banii si faca ea treaba, urmand sa lanseze o licitatie, sa numeasca un castigator, sa il plateasca si sa se asigure ca lucrurile se desfasoara conform planului.

Asociatia Locus ar fi putut incepe in luna iulie proiectul de punere in siguranta a cladirii Bailor Neptun, pe baza proiectului tehnic realizat deja cu ajutorul specialistilor, dupa ce au strans donatii in valoare de 40.000 de euro.

Pe 18 aprilie, Asociatia Locus, formata din tineri arhitecti din Timisoara, a facut un apel pe Facebook pentru a strange suma de 100.000 de euro, necesara pentru inceperea lucrarilor de punere in siguranta a Bailor Neptun, cladire care este un pericol public, pentru ca elementele decorative ale fatadei se prabusesc in strada, iar zonele critice ale casei nu mai pot astepta.

La inceputul lunii mai, antreprenorul timisorean Ovidiu Sandor a contribuit cu 18.000 de euro la campania de strangere de fonduri derulata in aceasta perioada pentru protejarea statiunii Baile Herculane, dubland, astfel, suma stransa pana acum de Asociatia Locus pentru lucrarile de punere in siguranta a Bailor Neptun.

