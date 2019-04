O baltă de la Rudna Timiș a provocat un război dintre o cetățeancă și primarul din Giulvăz

O baltă de la Rudna, aparţinătoare de comuna Giulvăz, județul Timiș, a provocat un mare război dintre o cetățeancă, vecină cu luciul de apă, și primărie.

Redăm poziția doamnei în cauză, Francesca Alice Matujuka:

”Balta înconjoară terenurile noastre. O parte se află între cele două terenuri și o parte se află în afară. Primarul îmi pune piedici. Acum a licitat-o să facă loc de pescuit. Nu prea a anunțat pe nimeni. Noi nu suntem de acord, eu cu fiica mea. Acolo se află un loc foarte frumos. Se află multe păsări și animale de baltă. E singurul loc din părțile acestea care este natură pură. Nu am cu cine să discut. Domnul primar, Florentin Cristeți, nu comunică cu mine. El spune că a anunțat și pe site-ul primăriei, dar eu nu am văzut pe niciun site. Am căutat, dar nu am găsit nicio licitație. Dacă există afișe pe perete, trebuie să mă urc pe scară să le pot citi. Trebuie să iau un binoclu. Am făcut cerere și la primărie. Primarul spune că a fost anunț și în ziar. Eu nu am văzut nicăieri. De ce nu ne-a anunțat? A spus că nu e obligat să anunțe personal pe toată lumea, deși l-am rugat că, dacă face vreo intervenție, să ne informeze. Acum am făcut o altă cerere să ne spună cum primăria a dobândit acest luciu de apă, prin ce metodă a ajuns în proprietatea primăriei. Să ne spună și cine este licitatorul. Nu mi-a venit niciun răspuns. Am primit o scrisoare să mă duc în cinci zile la primărie să mă informeze pentru ca să facă împrejmuiri”, a povestit Francesca Alice Matujuka.

Doamna Matujuka mai susține că ea nu va ceda și nu va fi de acord să se facă acolo o baltă de pescuit, fiindcă e o zonă specială și trebuie protejată. De aceea și-a luat avocat să poată lupta în instanță.

Pe de cealaltă parte, primarul Florentin Cristeți, a declarat că acolo, nu s-a încălcat nicio lege, privind protecția naturii, iar concesionarea a fost făcută conform normelor în vigoare, după o dublă licitație. Prezentăm poziția primarului:

”Doamna a fost și la Garda de Mediu Timiș. Au venit comisarii și au verificat situația la fața locului. Totul e în regulă. Vreau să amintesc că balta este a primăriei. Doamna Matujuka nu a participat la licitație. De două ori am licitat, conform legislației. Am anunțat peste tot și pe site și în ziar. Dânsa nu a participat. Voia invitație specială. Din cauza asta ea merge și reclamă peste tot. Acum balta este concesionată legal. Că doamna are limite acolo și ea nu a participat la licitație, probabil ar fi vrut să o ia sau ce o fi vrut, de aceea ea merge și reclamă. Nu are decât să meargă să reclame unde dorește. Mediul nu e afectat, nici alte legi. A fost Garda de Mediu și a văzut. Acolo se face baltă de pescuit sportiv. Este în intravilan și nu face discuția niciunui site de protecție specială”, a explicat Florentin Cristeți.

”Eu nu am știut că are loc concesionarea bălții. De aceea nu am participat. Am aflat după aceea. Mi-a spus cineva. Atunci am fost foarte revoltată”, a mai adăugat Matujuka.

Alina Călușeru, comisarul șef al Gărzii de Mediu -Comisariatul Județean Timiș, a spus că, acolo, la baltă, au fost comisarii Gărzii de Mediu Timiș și nu au constatat încălcări ale legislației de mediu. ”Balta este în regulă. Dacă primăria a concesionat-o cu licitație, noi nu avem atribuții în acest sens”, a declarat Călușeru.

Comentarii

comentarii