O benzinărie din Timiș, amendată cu 19.000 de lei după creșterea speculativă a prețurilor la benzină și motorină

Guvernul a anuntat, vineri, noi sanctiuni aplicate benzinariilor in urma cresterilor nejustificate ale preturilor la carburanti. ANAF a aplicat 6 sanctiuni in valoare de 140.000 de lei, IGSU a aplicat benzinariilor amenzi de 750.000 de lei, in timp ce sanctiunile aplicate de ANPC au ajuns pana acum la nivelul de 950.000 de lei.

Dan Carbunaru, purtatorul de cuvant al Guvernului, a anuntat vineri la finalul sedintei de Guvern, rezultatele preliminare ale controalelor demarate pana acum de ANPC, ANAF ori IGSU la benzinarii dupa cresterea nejustificata a preturilor la carburanti.

“ANPC a finalizat pana astazi verificari la peste 90 de statii de distributie a carburantilor la care se adauga si sediul central al unei companii care are in coordonare 215 statii in total. Nivelul amenzilor aplicate pana acum se ridica la 950.000 de lei”, a declarat Dan Carbunaru.

Pe langa aceste sanctiuni au fost date si 10 avertismente, 3 masuri complementare de oprire temporara a prestarilor de servicii, 4 decizii de incetare a practicilor comerciale incorecte.

Acesta a amintit si ordinul ANPC de incetare a practicilor comerciale incorecte, un ordin adresat unei companii din Romania, care a fost amendata cu cea mai mare amenda pe care o poate da ANPC, respectiv 100.000 de lei.

Carbunaru a prezentat apoi sanctiunile aplicate de Fisc

“ANAF a aplicat deja 6 sanctiuni contraventionale in suma de 140.000 de lei, la care se adauga masura confiscarii pentru suma de 1.250 de lei si suspendarea pentru 30 de zile in cazul unui punct de lucru. Este vorba de un punct de lucru din Satu Mare unde au fost dispuse amenzi de 100.000 de lei si a fost luata masura suspendarii activitatii pentru o perioada de o luna”, a spus acesta.

Intr-un alt punct de lucru din judetul Sibiu s-a dispus de asemenea amenda de 1.000 de lei si a fost confiscata o suma de bani. La un alt punct de lucru din judetul Timis a fost aplicata amenda de 19.000 lei. Acelasi lucru s-a intâmplat in Botosani unde s-a dat amenda de 19.000 lei si s-a confiscat o suma de bani. Sanctiune s-a dat si la un punct de lucru in Otopeni unde s-a confiscat si o suma de bani.

Oficialul guvernamental a amintit de imaginile aparute miercuri cu alimentari din benzinarii in care erau folosite recipiente neconforme, precizand ca IGSU a pornit controale pentru a verifica cum functioneaza statiile de carburanti, dar si cum sunt comercializate aceste substante.

“Pana azi la ora 10 erau deja verificate 814 statii de alimentare cu carburant si au fost aplicate 672 de sanctiuni in valoare de 750.000 de lei.”, a spus Dan Carbunaru.

Alte 234 de controale au fost realizate in cadrul campaniei de verificare de catre Inspectia Muncii

„In domeniul relatiilor de munca au fost facute 116 controale fiind aplicate 24 de sanctiuni si alte 100 de masuri pentru remedierea neconformitatilor. In privinta sanatatii si securitatii in munca au fost efectuate 118 controale fiind dispuse 132 de sanctiuni, dintre care 112 avertismente si 20 de amenzi in suma de 111.500 lei”, a mai spus Carbunaru.

Purtatorul de cuvant al Guvernului a precizat ca actiunile de control sunt in desfasurare, inclusiv cele efectuate de Consiliul Concurentei, si ca noi rezultate vor fi anuntate in perioada urmatoare.

Sursa: impactpress.ro

