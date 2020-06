O carte pe zi: Cartea bunătății, cu povești din înțelepciunea Ardealului, la Timișoara

Cartea bunătății, povești din Ardeal, de Cristina Andone, editura Univers 2020, este o lucrare impresionantă care intră la rubrica ”O carte pe zi”, miercuri 10 iunie, oferită de librăria La două bufnițe din Timișoara.

“Cele șapte povești din această carte au rădăcini în satele din Ardeal. Pentru că acolo sunt ca acasă negraba, lucrul făcut așa cum se cuvine.

La Viișoara am bătut satul la pas, de-a lungul Arieșului, i-am vizitat dealurile, crângurile, cimitirele. Am strâns răspunsuri de la copii, am vorbit cu bătrânii, am făcut schițe după costume și țesături populare vechi, păstrate în lăzi sau la muzeul din sat.

Am promis să revin cu o carte frumoasă, în care sufletul Viișoarei și înțelepciunea din Ardeal să se facă poveste.

Ca povestitor, cred că fiecare pământ are un spirit al său: aprig sau domol, de lin sau de alin, de nerăbdare sau de tihnă. Trebuie doar să avem răgaz să-l ascultăm”, explică autoarea Cristina Andone.

