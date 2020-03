O carte pe zi, la Timișoara: ”Tata, eu glumesc serios!”, de Tudor Şerban, Robert Șerban. Despre acest volum, poetul și omul de televiziune Robert Șerban a spus:

”Se împlinesc doi ani de când a apărut cartea asta care mi-e cea mai dragă dintre toate, fiindcă e a lui fiu-meu. O carte care s-a scris pe nesimțite, încă înainte de a împlini asta micu 2 ani, și, cătinel, până când a făcut 7 – răstimp în care am transcris o parte dintre perlele pe care le-a spus, crescând și descoperind lumea.

Noroc cu Facebook, unde le-am postat, proaspăt auzite, că altfel poate s-ar fi pierdut. Noroc cu voi, cei care m-ați îndemnat să le strâng într-o carte, cu Bogdan, Jan şi Julian Achimescu, care au ilustrat-o, cu Adriana Babeți și Pavel Bartoș, care au scris cuvinte foarte faine pe coperta a IV-a, cu Pavel Șușară, care a scris o postfață grozavă, cu Carmen Rusmir, care a ajutat ca volumul să apară în excelente condiții, cu echipa de la Polirom, care a dat viață lui “Tata, eu glumesc serios!”, cu voi, cei care ați citit-o și ați fost entuziasmați de ea.

Tuturor, vă mulțumim, iar Tudor vă sfătuiește ca, în aceste vremuri nu tocmai vesele, să stați în case și să deschideți cartea la întâmplare. Asta, dacă vreți să zâmbiți și să vă simțiți copii!”

Volum apărut cu sprijinul Zoppas Industries România

„Un singur cuvînt îţi vine să spui la capătul acestui volum care, pe de-o parte, semnalează un debut şi, pe de alta, confirmă o vocaţie: ADORABIL! Debutul e al unui copil de 7 ani care îşi lasă trecut numele pe copertă, Tudor Şerban, iar cel care se dovedeşte încă o dată nu doar un excelent poet, ci şi un adevărat om de presă atunci cînd înregistrează atent şi sensibil puzderia de vorbe din jurul lui e Robert Şerban. Aşadar, în tandem, un fiu şi un tată. Amîndoi îşi pun întrebări, amîndoi îşi dau răspunsuri, iar din jocul lor plin de tandreţe, farmec şi umor se naşte nu doar o lecţie discretă pentru toţi părinţii obosiţi, ci şi una de neaşteptată poezie.”, scrie și Adriana Babeţi.

„Un puşti care își trăiește copilăria din plin și, culmea, are și timp de joacă, ceea ce este din ce în ce mai rar printre copii. Și atunci are vreme de isme: Tudorisme! Ai grijă, e periculos, foarte periculos! S-ar putea să te dezvolți frumos, să ai o personalitate bine conturată, ba chiar să ai păreri proprii și, cine știe, să-ți mai impui și punctul de vedere. Of! Am speranţa ca jocul meu actoricesc, atunci cînd mă voi pune în mintea ta, să se ridice la nivelul tău! Pentru toate celelalte există taică-tu, Robert. Dovada: această carte!”, explică și Pavel Bartoş.

Comentarii

comentarii