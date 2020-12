O carte pe zi: Profilul psihologic al românilor – cea mai amplă cercetare din ultimul veac despre psihologia românilor

O carte pe zi: Psihologia poporului român. Profilul psihologic al românilor într-o monografie cognitiv-experimentală, scrisă de Daniel David, apărută la editura Polirom, reprezintă o excelentă lucrare ce sintetizează cea mai amplă cercetare de psihologia poporului român din ultimul veac.

Această analiză a fost derulată între anii 2005 și 2015, și oferă un profil psihologic al românilor ce contrazice nu de puține ori bine-cunoscutele clișee, care circulă în legătură românii.

Lucrarea oferă o baza de date și o sinteză a literaturii de specialitate la zi, din care fiecare poate selecta doar partea ce îl interesează, în scopuri practice și/sau de cercetare. Dincolo de inventarierea acestor clișee și în special a autostereotipurilor relevante pentru percepția de sine a românilor, autorul analizează și cauzele lor și, mai important, realizează un profil psihologic bazat pe trăsăturile reale ale românilor și alte două profiluri: potențialul nostru sau ce am putea fi și modelele care ne ghidează sau ce am vrea să fim.

„Modelul cultural ideal al românilor, «cum vrem să fim», este identificabil în proiecția noastră psihologică, «cum credem că suntem». Vestea bună este că, deși românii se cred așa cum nu sunt, totuși se cred așa cum ar putea să fie! Așadar, aș spune că proiecția noastră nu reprezintă o iluzie pozitivă, ci un optimism realist. De aceea, în cazul românilor există șanse foarte mari de dezvoltare și evoluție în direcția unui model psihocultural ideal, șanse care pot crește prin acțiuni psihoculturale înțelepte și hotărîte. Cetățenii români din diverse zone ale țării au un fundament psihocultural comun mai important decît elementele ce îi diferențiază, fundament pe care putem construi un viitor comun, în care aceste elemente diferențiatoare să-și găsească însă locul și să contribuie la o unitate în diversitate. Utilizarea rezultatelor monografiei în logică unui patriotism modern trebuie să ducă la promovarea și utilizarea punctelor țări și la recunoașterea și corectarea constructivă a punctelor mai puțîn țări, evitindu-se astfel atît extremele patriotarde, cît și cele defăimătoare, la fel de necredibile și cu aceleași consecințe negative asupra respectului și a statutului internațional al românilor și asupra progresului lor. Dacă ar fi să rezum esență monografiei, aș menționa că virtuți ale românilor potențialul intelectual (de inteligență și creativitate) și competitivitatea, iar că atribute psihologice de îmbunătățit încrederea scăzută în oameni, care duce la o lipsa de cooperare pentru acțiuni colective în beneficiul comun, și tendința de distorsionare a realității prin exagerarea atît a pozitivului (prin emotionalitatea ridicată), cît și a negativului (prin scepticism sau cinism). Dacă am redobindi încrederea în oameni și am reduce exagerările în evaluările pe care le facem, atunci am realiza acțiuni colective în beneficiul tuturor, în cadrul cărora ne-am putea valorifica la maximum potențialul foarte bun pe care îl avem că popor.” (Daniel David)

„Astfel de cercetări despre caracterul național și relația acestuia cu atribute psihologice de baza sînt fundamentale pentru psihologia interculturală modernă.” (Dr. Antonio Terracciano, Florida State University, autor al articolului „Național Character Does Not Reflect Mean Personality Trăit Levels în 49 Cultures”, Science, 2005)

Comentarii

