O delegație germană în frunte cu ducele de Württemberg, Eberhard Herzog, în vizită, marți, la UV Timișoara

O delegație economică de oficiali de rang înalt din regiunea Ostwürttemberg, landul Baden -Württemberg, Germania, au fost în vizită la Universitatea de Vest din Timișoara, marți 3 septembrie.

Delegația este formată din Friedlinde Gurr-Hirsch – secretar de stat al Parlamentului Baden-Württemberg, Michaela Eberle, CEO al Camerei de Comerț și Industrie a Landului Ostwürttemberg, Eberhard Herzog von Württemberg – duce de Württemberg și Hans Rudolf Zeisl – președintele CA Head of Construction, Housing & Insurance, Corporate Customers, Private Banking of Volksbank Stuttgart.

Rectorul UVT, prof.univ.dr. Marilen Pirtea, a explicat că scopul principal al acestei vizite realizate de delegația Landului Baden-Württemberg la UVT este de informare reciprocă, în vederea stabilirii unor contacte între regiunea economică Ostwuertemberg – Württemberg de Est și Universitatea de Vest din Timișoara.

Prin această primă întâlnire, oficialii germani și conducerea UVT își propun să încurajeze colaborarea în domeniile de interes reciproc și încearcă să găsească împreună noi forme de cooperare economică, cu potențial de dezvoltare pe viitor.

”Delegația noastră este în frunte cu Eberhard Herzog von Württemberg – duce de Württemberg, familie care a condus landul de-a lungul secolelor.

Suntem foarte apropiați de regiunea Banat, fiindcă șvabii au căutat un viitor mai bun venind în jos pe Dunăre stabilindu-se în zonă. Am devenit europeni cu toții și această vizită este și un semn al europenismului.

Trebuie să amintim că cultura este deschizătoare de uși, iar noi punem accent mare pe artă și cultură, de aceea în această seară Filarmonica Junge Philharmonia Ostwurttenberg va avea un concert simfonic caritabil, de la ora 19.00, la Biserica Romano Catolică Millennium Timișoara -Fabric, în sprijinul Fundației Timișoara 89.

Avem și schimburi de experiență la nivel de agricultură, cum este și școala duală de la Voiteni, Timiș. Suntem foarte impresionați de Timișoara, de dinamica ei, mai ales din punct de vedere al construcțiilor.

Orașul are foarte multe de oferit și din punct de vedere cultural, construcții și arhitectură.

Ce ne impresionează pe noi este deschiderea pe care o are Timișoara către Europa”, a spus Friedlinde Gurr-Hirsch.

”Mă bucur să fiu din nou în România. Prima oară când am fost aici a fost în decembrie 1989, când eram student și am adus primul transport de ajutoare umanitare înaintea tuturor.

În Timișoara am fost ultima dată acum 25 de ani.

Acum am constatat cu bucurie că Timișoara s-a transformat și s-a dezvoltat foarte mult, iar România a cunoscut o ascensiune serioasă în ultimii 25 de ani și s-a apropiat foarte mult de Europa, de Germania și de Württemberg.

Mă bucur că ne putem uita cu optimism către viitor. Fără educație nu există viitor, de aceea este important ca universitățile și școlile să vină cu adevărat în sprijinul copiilor, pentru o educație serioasă”, a spus Eberhard Herzog von Württemberg – duce de Württemberg, marți 3 septembrie, la UVT.

Concertul de marți seara, de la Biserica Millennium are are loc sub înaltul patronaj al secretarului de stat Friedlinde Gurr-Hirsch și ASR Eberhard duce de Wurttemberg, cu sprijinul Episcopiei Romano Catolice Timișoara.

Intrarea este liberă, dar sunt acceptate cu gratitudine donații pentru Fundația Timișoara 89.

Filarmonica Junge Philharmonia Ostwurttenberg este un proiect orchestral susținut de cei mai talentați tineri instrumentiști cu vârste cuprinse între 12 -26 ani, din regiunea Ostwurttenberg. Filarmonica este condusă de Uwe Renz, originar din Aalen și locuiește în Mondsee, lângă Salzburg.

Comentarii

comentarii