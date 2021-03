O echipă de jurnaliști acuză polițiștii de violență, după ce nu au fost lăsați să-i filmeze pe părinții care și-au abuzat sexual fetița – Video

Vineri, o echipă de jurnaliști ai Kanal D s-a deplasat, în timpul unei perchiziții realizate de polițiștii IPJ Timiș, la apartamentul din Timișoara al părinților care și-au abuzat sexual, timp de șase ani, fetița, acum în vârstă de 13 ani. Reporterița a încercat să ia declarații celor doi, dar nu a putut, pentru că atât ea, cât și cameramanul au fost împinși de polițiști, și în plus, în repetate rânduri, atât oamenii legii, cât și cei doi părinți acopereau obiectivul camerei cu niște dosare. Acum, jurnaliștii spun că nu au fost tratați corect, că nu au fost lăsați să își facă meseria și îi acuză pe polițiști de violență.

Echipa Kanal D transmite: „Polițiștii, deranjați că am aflat pe surse adresa unde făceau percheziție – acasă la părinții care și-au abuzat sexual fetița –, au devenit efectiv violenți când am vrut să filmam, ne-au împins, ne-au blocat, au încercat în fel și chip să ne oprească să îi filmăm. Au sunat la procuror să se plângă că sunt scurgeri de informații în IPJ, ne-au pozat, filmat, că eram la fața locului și îi deranja. E inadmisibil ca în 2021 să aflam informații pe surse, să mergem să filmam și polițiștii să fie agresivi ca să nu filmăm. (…) Noi am fost singura echipă de televiziune care a aflat adresa unde se făceau perchezițiile. Polițiștii ne-au pozat și filmat, au fost foarte iritați că am aflat și că suntem prezenți acolo. Am stat în casa scării fără să deranjăm, așa cum facem de obicei”.

IPJ Timiș a reacționat, și în seara aceleiași zile a transmis: „Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Timiș a dispus efectuarea de verificări prin intermediul Biroului Control Intern cu privire la un incident ce a fost semnalat de către jurnaliștii unui post tv, care în timp ce se aflau la o activitate ce avea ca obiect o percheziție domiciliară, sesizează că au fost agresați de către polițiști, nepermițându-le să-și desfășoare activitatea în calitate de jurnaliști. Rezultatul verificărilor va fi comunicat în cel mai scurt timp”.

Reamintim, cei doi părinți, în vârstă de 43 și 37 de ani, și-ar fi abuzat sexual fetița în vârstă de 13 ani, în repetate rânduri, în ultimii șase ani. Totul a ieșit la iveală când minora s-a dus la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Timiș și a povestit drama prin care trece. Din ce ar fi spus aceasta, profitând de imposibilitatea ei de a se apăra, părinții au întreținut cu aceasta raporturi sexuale, orale și anale, în repetate rânduri.

Cei doi părinţi au fost reţinuţi şi urmează să fie duşi în faţa magistraţilor cu propunere de arestare preventivă, fiind acuzaţi de viol în formă continuată, agresiune sexuală, rele tratamente aplicate minorului şi corupere sexuală.

